Výkon Jihočechů rozhodně nebyl úplně přesvědčivý, ale v prvním utkání sezony byly důležité hlavně tři body. „V prvním zápase je vítězství důležité,“ přikývne i trenér Václav Prospal. „Celá první třetina byla z naší strany hodně nervózní. Chtěli jsme mít dobrý vstup do utkání, ale to se nám nepovedlo. Trošku s námi zamával inkasovaný gól,“ připustil.

O výsledku rozhodla druhá třetina, ve které domácí otočili průběh zápasu třemi góly. „Ve druhé třetině jsme začali bruslit, forčekovat a došli jsme si pro nějaké fauly. Ty tři góly jsme si zasloužili. Ale třetí třetina byla zase obráceně. Nechali jsme soupeře daleko víc hrát, dělali jsme fauly a momentum zápasu se trochu otočilo. I když mohu mluvit o velké střelecké převaze (na střely na branku domácí vyhráli 40:14 – pozn. red.), tak rozdíl ve skóre byl jednogólový a nakonec jsme v závěru museli blokovat spoustu střel, abychom vyhráli za tři body. Z naší strany je velký prostor na zlepšení,“ je si dobře vědom.

Motor v závěru rozhodně nechtěl jen bránit výsledek, i když to tak místy vypadalo. „Do třetí třetiny jsme šli s úmyslem dát čtvrtý gól,“ zdůrazní Prospal. „Ale udělali jsme fauly a Forman krásnou střelou využil přesilovku. Vyloučení bylo z naší strany ve třetí třetině moc. Hráli jsme hodně ve čtyřech, čímž jsme soupeři umožnili vrátit se do zápasu. Ale určitě jsme do třetí třetiny nešli s tím, že chceme jenom bránit. Tak se nechceme prezentovat,“ zdůrazní kouč.

Omlazený celek Třebíče předvedl na jihu Čech přesně to, co se od něj očekávalo. Poctivou obranu a výborné bruslení, díky kterému vyrážel do nebezpečných brejků. „Věděli jsme, že nás čeká zápas na horké půdě favorita. Připravovali jsme se tak, abychom byli silní v osobních soubojích a před brankou. To se nám celkem dařilo v první třetině, kterou jsme vyhráli 1:0,“ hodnotil zápas trenér hostí Martin Sobotka.

Klíčovou pro celý zápas byla druhá část hry. „Domácí se ještě zvedli, ale my jsme začali zbytečně zmatkovat a odpalovali jsme od sebe puky. Přestali jsme bruslit, nebyli jsme tak kompaktní a udělali jsme zbytečné fauly. Soupeř odskočil na 3:1, což bylo rozhodující. Ve třetí třetině jsme se zase zvedli a byli jsme Motoru vyrovnaným soupeřem. Celkově ale Budějovice vyhrály zaslouženě,“ sportovně uznal.