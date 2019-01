Praha – Velká rozmrzelost doslova čišela z nejzkušenějšího útočníka ČEZ Motoru Josefa Straky (38 let) po porážce 3:5 v letošní prvoligové premiéře v Praze na Slavii. Sice dal dva góly, ale zároveň také dobře věděl, že v Edenu jeho tým nějaký ten měl bodík získat.

Josef Straka | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Kde byla příčina, že jste nakonec na Slavii neuhráli ani bod?

Po dvou třetinách jsme vedli 3:2, ale pak jsme přestali hrát. Čekali jsme, až nám Slavia dá góly…



Nejen třetí třetina, ale také úvod zápasu patřil domácím. Překvapila vás Slavia svým náporem?

Vůbec. Ani si nemyslím, že by to byl nějaký velký nápor. Více šancí jsme měli my, jenom jsme nedali góly. Od stavu 3:2 pro nás jsme ale přestali hrát a prohráli jsme zaslouženě.



Na konci první třetiny jste při přesilovce pět na tři doslova spálil velkou šanci. Co se přihodilo?

Netrefil jsem prázdnou branku. Prostě na hokejce není pohoda. Potom se mi to tam dvakrát odrazilo ve druhé třetině a dal jsem dva góly. Škoda, že jsme nepřidali ještě nějaké branky. Potom jsme inkasovali gól na 3:3, což zápas asi zlomilo.



Ve druhé třetině jste soupeře výrazně přehrávali, ale ve třetí to bylo opačně. Šli jste do závěrečného dějství se záměrem spíše hlídat nejtěsnější vedení?

Nechtěli jsme samozřejmě nějak nesmyslně riskovat. Ale nebyl záměr jenom bránit. Zbytečně jsme se zatáhli a přestali hrát.