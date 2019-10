Kdy jste se dozvěděl, že půjdete do zápasu s Kadaní jako obránce?

Ráno před zápasem mi bylo naznačeno, že pokud se Kuba Suchánek nedá zdravotně dohromady, tak půjdu na beka. Jeho zranění nevypadalo úplně dobře, takže jsem s tím tak nějak počítal. Odpoledne mi to trenéři jen potvrdili.

V obraně jste se objevil už několikrát loni. To byla vaše první zkušenost s tímto postem?

Loni se nám při zápase v Ústí zranili obránci a trenér Prospal se na střídačce ptal, jestli bude někdo z nás útočníků schopen jít na beka. Nikdo se nehlásil. Tak jsme hráli dál a pak přišel znovu. Zase žádná odezva, tak jsem nakonec řekl, že půjdu. Zápas jsme vyhráli. Něco podobného se stalo později s Jihlavou, kde nám vypadli obránci a měli jsme jen čtyři. To už se Venca ani neptal a volba padla jasně na mě. Ten zápas jsme otočili. A potom jsem v obraně odehrál ještě několik utkání v baráži. Když nám teď vypadli beci kvůli zranění, tak už se ani o ničem nediskutovalo a šel jsem já.

Je to pro vás jako útočníka v obraně složité? Vadí vám nejvíce bruslení dozadu?

S bruslením dozadu až takový problém není. Ale je to hlavně nezvyk, protože člověk se nachází na ledě na jiném místě než obvykle. Musíte si zvyknout, že jste s pukem na ledě poslední před brankářem. Jako útočník máte v hlavě, že za vámi pořád někdo je. V první třetině jsem měl nějaké provary (úsměv). Ale pak jsem si zvykl, dával jsem si i trochu fóra a snažil se spíše odcouvávat. Nechodit tolik proti puku, aby mě zase někdo neobjel.

Ale zdálo se, že vás to pořád táhne dopředu.

To ano, ale v tom jsou podporovaní všichni naši obránci. Ale samozřejmě s mírou, aby to stíhali dozadu. Dopředu mě to táhlo, ale pořád jsem snažil mít v hlavě, že se musím vrátit.

Chtěl byste hrát obránce nastálo?

To asi ne. Pořád bych chtěl hrát útočníka, který se musí hlavně drát dopředu a být v rychlosti. To mi svědčí víc a je to hra pro mě. V útoku mě to baví, i když bych měl dávat víc gólů. To by mě to bavilo ještě víc (smích).

Jako obránce ale dostanete více prostoru na ledě. Souhlasíte?

Je to tak. Obránců je jenom šest a útočníků chodí teď na zápasy třináct, takže na ledě je člověk mnohem více a drží se lépe v tempu. Byl jsem tak s Kadaní víc v zápase než bych byl jako útočník.

Do Ústí nad Labem pojedete zase jako obránce?

Vypadá to, že ano. Žádný z beků se asi neuzdraví a nikoho jiného trenér do obrany zřejmě nedá.

Taková situace se řeší lépe, když jste s náskokem první a držíte sérii sedmi vítězství, než kdybyste třeba bojovali o účast v play off?

To nevím. Tohle náš trenér vůbec nebere v potaz. Sice je dobře, že vedeme ligu, ale nároky na nás má pořád stejné. Žádné uspokojení nepřipadá v úvahu.

Co čekáte od zápasu v Ústí které je čtrnácté v tabulce?

Ústí ale teď hrálo vyrovnaný zápas s Jihlavou a na jeho velkém hřišti to není jednoduché. Loni jsme tam hráli hodně vyrovnané zápasy. Čeká nás těžké utkání.