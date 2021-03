Jak se to seběhlo, že v play off první ligy nastupujete za Litoměřice?

Dohráli jsme s Motorem extraligu a po nějakých deseti dnech mi zavolal asistent Litoměřic pan Tvrzník, jestli bych neměl chuť si za ně v play off zahrát. Odpověděl jsem, že určitě ano, a za dva dny už jsem jel na první zápas do Jihlavy.

Proč vás Severočeši nevyužili už dřív pro dramatické předkolo se Sokolovem?

Nevím. To jsme nijak neřešili. Původně mě ani nenapadlo, že mám ještě platné střídavé starty a mohu za Litoměřice hrát.

Nebyl ale problém v tom, že jste po skončení sezony v Motoru přestal trénovat a najednou jste měl naskočit do ostrých zápasů?

Je fakt, že jsem skoro dva týdny jenom odpočíval. Minulý týden ve středu jsem se dozvěděl, že bych mohl za Litoměřice hrát. Dva dny jsem se snažil trochu potrénovat, abych tam byl alespoň něco platný. V pátek jsem odjel do Jihlavy a v sobotu hrál první zápas.

Potěšila vás možnost prodloužit si sezonu?

Určitě. Naše sezona v Motoru nebyla ideální. Byli jsme poslední a hodně jsme prohrávali. Tohle je moje první play off a jsem rád, že mohu klukům pomoci.

V Litoměřicích už jste působil v první části sezony před mistrovstvím světa dvacítek. Našel jste v kabině hodně bývalých spoluhráčů?

Po mistrovství světa se zhruba polovina týmu vyměnila. Přišli zase noví mladší kluci, kteří se připravují na světový šampionát v příštím roce. Ke změnám došlo i u některých starších hráčů. Ale většinu mužstva jsem znal. V tom není vůbec žádný problém. Partu máme velmi dobrou.

Teď jste okusil na vlastní kůži, jestli je velký rozdíl mezi kvalitou extraligového a prvoligového hokeje?

Ten rozdíl se mi nezdá zase až tak velký. Extraliga ale je o něco rychlejší a silovější.

Po vašem příchodu do Litoměřic jste všechny tři zápasy vyhráli. Přinesl jste do týmu vítěznou auru?

To nevím (úsměv). Tři zápasy za sebou jsme vyhráli, to je pravda. Hlavně doufám, že to bude i nadále pokračovat. Kluci dobře bojovali i v prvním utkání v Jihlavě, které jsem sledoval ještě jako divák. Dukla ale dobře bránila a nevyšlo to. Teď jsme třikrát vyhráli a bylo by super, kdybychom udělali i ten poslední krok.

Zatímco váš tým postoupil z předkola, Jihlava šla do čtvrtfinále přímo jako druhý celek základní části soutěže a také vysoký favorit série. Jak hráči soupeře nesou, že jsou už jen jediný krok od vyřazení?

Je vidět, že jsou hodně frustrovaní. Jsou nepříjemní, hrají tvrdě a dohrávají všechny souboje. Tím nám nabízejí přesilovky, které je třeba využívat. Ale v posledním utkání jsme měli i my dost vyloučení. Je to hodně vyrovnaná série, i když vedeme 3:1. Ve středečním utkání odehrála Jihlava výborně první třetinu a my jsme neměli skoro žádné šance. Bylo pro nás štěstí, že to po prvních dvaceti minutách bylo 1:1.

Na ledě dostáváte hodně prostoru. Jste spokojen se svou rolí v týmu?

Rozhodně. Nemohu si stěžovat. Trenér pan Bruk mě opravdu hodně využívá. Chodím na přesilovky i oslabení. V posledním zápase jsem nastupoval dokonce ve dvou formacích. Zahraji si skutečně dost.

V týmu máte vyhlášené tvrďáky Jana Výtiska s Patrikem Marcelem. S nimi v zádech se asi nemusíte bát ničeho?

S nimi skutečně ne (smích) Oba jsou to perfektní kluci a je výborné, že je máme v mužstvu. Jsou jeho lídry po hokejové i lidské stránce.

Máte v Litoměřicích nějaký cíl pro play off?

Žádný konkrétní cíl nemáme. Snažíme se favority co nejvíce potrápit, a když to půjde, dostat se co nejdál. Chceme vyhrávat, ale cíle stanovené nejsou.

Pokud by se vám podařilo Jihlavu ve čtvrtfinále vyřadit, a nejste od toho skutečně daleko, čekalo by vás v semifinále s největší pravděpodobností Kladno s Jaromírem Jágrem a Tomášem Plekancem. Lákala by vás série proti těmto legendám?

To by bylo super. Zahrát si proti takovým hráčům by bylo něco mimořádného. Byl by to atraktivní hokej.

Tím, že si prodlužujete sezonu v Litoměřicích, si zase naopak zkracujete čas na odpočinek před začátkem letní přípravy v Motoru. V mateřském klubu s vaším dočasným angažmá v první lize souhlasili?

Motor to vzal v pohodě. Doufám, že se domluvíme, abych dostal třeba dva týdny volna navíc, když jsem teď zase naskočil do zápasového režimu. Letní příprava nám začíná oficiálně třetího května, tak uvidíme, kdy v Litoměřicích skončíme.

Po předčasném návratu z mistrovství světa dvacítek, kde jste se jako poslední nevešel do nominace, jste se etabloval do základní sestavy Motoru a odehrál osmadvacet extraligových zápasů. Přestože se vám jako týmu zrovna moc nedařilo, na vaše individuální výkony šly velice pozitivní reference. Jak hodnotíte tuto druhou část sezony?

Po mém příchodu do Motoru jsem nevynechal jediný zápas. Měli jsme i dost zraněných, takže jsem si zahrál opravdu hodně. Jsem rád, že mi pan Prospal dal takovou šanci. Líbilo se mi to, a i když jsme prohrávali, měli jsme výbornou partu. Mně osobně to celkem vyšlo a byl bych rád, kdyby se mi na to podařilo příští rok navázat. I když vím, že to bude těžší.

V Budějovicích jste podepsal novou smlouvu. Případný návrat do zámoří už jste tedy definitivně zavrhl?

Spíše zámoří zavrhlo mě (úsměv). Byl jsem tam dva roky, které se mi moc nepovedly. Ale zkušenost to byla výborná. Prioritou číslo jedna je teď pro mě Motor, kde budu pokračovat. Budu makat, abych hrál co nejlépe.