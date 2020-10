Ve třech extraligových zápasech jste zatím nedokázali bodovat, i když dvakrát jste od toho nebyli daleko. Jaký je váš pocit ze vstupu do nejvyšší soutěže?

Není to ideální, když se podíváte na tabulku a máte tam nulu. Ale v posledním zápase v Plzni už jsme hráli slušně a byli jsme na tom lépe i po kondiční stránce. Jenom škoda našich vyloučení a nevynucených chyb, které potom utkání ovlivnily.

Měli jste předtím týden bez zápasu. Přišel vám vhod, když jste v letní přípravě měli velký tréninkový výpadek kvůli dvěma karanténám?

Pomohlo nám to hodně. Zvedli jsme se po fyzické i taktické stránce, co se týká soubojů i hry v obranném pásmu. Celkově to v Plzni vypadalo velice dobře a je jenom škoda, že jsme z toho duelu něco neurvali.

V Mladé Boleslavi jste drželi nerozhodný stav deset minut před koncem, teď v Plzni minutu a čtvrt. Rozhodla zápas individuální chyba Radka Prokeše?

Je to sport a může se to stát každému. V takové situaci už bychom ale měli zápas nějak uhrát. Body jsme měli přivézt už z Boleslavi. Pak by se nám hrálo s úplně jiným pocitem a sebevědomím. Teď se to stalo Prokymu, ale může se to stát komukoliv. Je fakt škoda, že jsme to v Plzni nedokopali.

Hradec Králové vypadal v prvním kole lepší, ale s oběma dalšími soupeři jste odehráli herně vyrovnané duely.

S Hradcem to hodně ovlivnil začátek, kdy jsme dostali rychlé tři góly. Další dva zápasy ale rozhodovaly maličkosti. Hlavně jsme měli využít nějakou přesilovku. V obou utkáních jsme je hráli za nerozhodného stavu. Pokud bychom je využili, tak bychom byli na koni my a vypadalo by to úplně jinak.

Ale přes dvě porážky vám oba duely ukázaly, že extraligu hrát můžete?

V prvním zápase s Hradcem jsme měli velký tréninkový deficit, a jak už jsem řekl, nevyšel nám začátek. Přestože jsme třikrát prohráli, tak si musíme pořád věřit. Co nejdříve zabodovat a vyhrát nějaké utkání, což by nás mělo nakopnout, abychom hráli ještě lépe.

Se dvěma góly jste nejlepším střelcem týmu. Přitom první branku v Mladé Boleslavi vám rozhodčí přisoudili až později, když původním střelcem byl Zdeněk Doležal. Věděl jste vůbec, že jste kotouč tečoval?

Stál jsem před brankou a ani jsem si neuvědomoval, že mě to nějak lízlo. Zdeňkovi Doležalovi jsem dokonce vezl puk, protože to byl jeho první extraligový gól. Podle zpomalených záběrů to pak změnili a ohlásili to až ve třetí třetině.

Jak to dopadlo s pukem? Doležal vám ho vrátil?

Řekl jsem mu, ať si ho schová, kdyby to třeba ještě opravili (smích). Nebo ho může dát doma dcerce Gábince.

Při vašem gólu v Plzni zase kotouč vypadl brankáři Frodlovi z lapačky a sotva doskákal za brankovou čáru. Byl jste si jistý, že se dostal až za ní?

Pro jistotu jsem ho ještě dorážel do branky. Spoluhráč Míra Indrák, který u toho byl blízko, mi ale hned hlásil, že to gól byl.

Nyní vás čeká domácí utkání s Vítkovicemi, které letos kvůli karanténě ještě nehrály. Může to být vaše výhoda?

Určitě budou nerozehraní. Měli bychom na ně vlítnout a už něco uhrát. Důležité bude dát jeden nebo dva góly, abychom měli nějaký polštář. Už je třeba zvítězit.

Vítkovickou obranu vyztužili plejer s téměř devíti stovkami zápasů v NHL Roman Polák a nově také zkušený reprezentant Adam Polášek. Vnímáte to, že jsou to na extraligu nadstandardní hráči?

Rozhodně to jsou top obránci a pro Vítkovice je to velké posílení. Pro nás je to zase výzva se s tím poprat a překonat je.

Doma vás vždycky hnali fanoušci, teď jich může do hlediště jen tisícovka. Budou vám jejich hlasivky chybět?

Je to hrozné, co se děje… U nás vždycky chodila plná hala a teď člověk vidí jen prázdná místa v hledišti. Pro sport i nás všechny je to škoda, ale musíme se s tím nějak poprat.

Od příštího týdne by se mělo hrát úplně bez diváků. Není podle vás lepší zápasy raději odložit?

Trošku mě překvapilo, že se zápasy na čtrnáct dní neodložily už teď, jak se o tom uvažovalo. Na druhou stranu jsem rád, že se hraje a zase z toho nevypadneme. Doufám, že omezení už budou co nejkratší a diváci se co nejdříve vrátí na stadiony.