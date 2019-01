České Budějovice /ROZHOVOR/ - Jiří Patera má za sebou skvělou sezonu. Byl nejlepším brankářem extraligy juniorů, hvězdou svého týmu a na závěr reprezentoval Českou republiku na MS hokejistů do 18 let.

Talentovaný brankář Jiří Patera si v dresu Motoru vybojoval účast na MS hráčů do 18 let, kde si připsal tři starty. | Foto: Deník/ Michael Kalinics

Účastník MS hokejistů do 18 let Jiří Patera se ve středu připojí po dovolené k juniorce Motoru České Budějovice, aby zahájil přípravu na další sezonu. Kde ji odchytá, je zatím s otazníkem, neboť bývalý brankář Slavie má zřejmě slušné šance, že po něm na konci června v Chicagu sáhne v draftu některý klub NHL.



Zatím jste měl volno. Jak bude vypadat vaše příprava?



Ve středu začnu s juniorkou. Z áčka jsem se bavil jen s trenérem brankářů Standou Hrubcem a říkal, že se vše dozvím, až dorazím do Budějovic.

Sezonu jste měl delší než spoluhráči z juniorky. Relaxoval jste?



Odpočíval jsem, v podstatě jsem nic jiného nedělal. Takže začátek přípravy pro mne bude super těžký, budu asi unavený a všechno mě bude bolet. Ale pak si to sedne a bude to v pohodě.



Jste spokojen s počtem minut, které na MS odchytal?



Já vůbec nečekal, že si tolik minut zachytám! To jsem vůbec neměl v hlavě, že odchytám víc než dva zápasy a jsem za to hrozně rád.

Čtěte také: Týden příprav zakončí juniorka každý pátek na kopci v Dubičném



Připsal jste si tři starty, který považujete za nejvydařenější?



To proti Američanům, kdy jsem střídal za stavu 1:4 a chytil dvě trestná střílení. Docela mi to klaplo, škoda, že jsme zápas neotočili…



Bylo pro vás plus, že to bylo zrovna proti Američanům, pozdějším mistrům světa?



V jednom zápase krýt dvě střílení je úspěch. Navíc proti takovému týmu, který patří ve své kategorii k nejlepším na světě. Docela jsem se divil, že jsem jim ta dvě střílení chytil.



V podobné situaci jste střídal i ve čtvrtfinále turnaje proti Finsku.



Akorát to bylo asi o jedenáct minut dřív. Druhá třetina byla hodně těžká, šlo na mne asi jenom pět střel, ale ve třetí části a v prodloužení bylo střel víc. Myslím, že jsem odchytal dobrý zápas.

Čtěte také: Jáchym Kondelík byl na MS osmnáctek vidět nejen díky své výšce



Po prodloužení vám Finové ujeli a rozhodli. Zdálo se, že proti dorážce jste byl na břiše bezmocný. Dalo se gólu zabránit?



Myslím, že každá situace se dá vyřešit, každý gól se dá chytit. První hráč udělal kličku do forhendu a betonem jsem jeho pokud chytil, jenže smůla byla, že puk se odrazil do míst, kde ho borec dojel a dával gól do prázdné brány.



Pozorujete teď brankáře v televizi během MS? Snažíte se od nich něco okoukat?



Koukám se… Hrozně se mi líbí náš Petr Mrázek, pak ještě líbí Rus Vasiljevski. A musím říct, že i Francie má hodně dobrého gólmana - Hardyho! Ale nedívám se jen na mistrovství světa, sleduji i zápasy NHL.



Jaké jsou vyhlídky, že se umístíte na draftu? Máte nějaké náznaky?



Bavil jsem se s pár lidmi, ale jelikož mi říkali, že se baví i s jinými, tak samozřejmě není nic jistého. Byl bych rád, kdyby si mě vybrali z jakéhokoli místa, bral bych to jako velký úspěch. Myslím ale, že nemám nic jistého a v reprezentaci jsou jiní kluci, Nečas a další, kteří mají vyšší šance než já. Gólmani to navíc mají trochu jinak.



Takže zámoří vás láká ž v juniorské věku?



To podle mne láká každého! Zámořský hokej je úplně jiný. Pro většinu z nás, kteří by mohli být draftováni, je snem mít své jméno na dresu klubu NHL. I já bych ho chtěl mít, ale v tuhle chvíli nevím, kde budu následující sezonu.



Bude draft rozhodující?



Uvidím, jestli budu draftován… Zatím se na to snažím nemyslet, soustředím se na suchou přípravu a uvidíme, jak to všechno dopadne.