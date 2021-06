Nastal ten pravý čas, abyste se ujal vedení týmu?

Je třeba respektovat klub, se kterým jsme našli společnou cestu. Pro mě přišla v dobrý čas výzva pracovat tady.

Rodina zůstane v Americe a budete v Budějovicích sám?

Je to trošku komplikovanější. Děti už půjdou do školy a budou samy s manželkou.

Bavil jste se o tom s vaším předchůdcem Václavem Prospalem, který byl v Budějovicích první rok s rodinou a další dvě sezony sám?

Bavili jsme se o tom, ale každý to máme jiné. On má mladší děti, moje už odrostly a jsou na univerzitách. Mohu s nimi komunikovat jinak a je úplně jedno, kde budu.

Letní příprava týmu běží už více než měsíc. Konzultujete ji se svými asistenty?

Ano, samozřejmě. Denně jsme se o tom bavili. O přípravě, hráčích i všech detailech.

V letošní přípravě se hodně běhá. Byla to jedna z vašich priorit?

Hodně studuji a sleduji trendy v tréninku. Běhání je bruslení asi nejblíž. Používají se tam svaly, které budeme potřebovat při bruslení. Podle mého je to nejlepší příprava, jak se nachystat na sezonu.

Proč jste dali přednost týmové letní přípravě před individuální?

On je to spíše takový hybridní model. Starší hráči a kluci ze zahraničí se připravují sami. Zbytek týmu je ale dobré mít pohromadě. Ukázat mladým hráčům, jak se připravit na sezonu. Takhle si můžeme kontrolovat a budovat tým už od léta.

Noví hráči, kteří tým posílili, jste si vybíral vy?

Ano. Všichni hráči přišli po konzultaci s trenérským týmem a vedením klubu.

Jste spokojený s aktuálním složením týmu?

V červnu může být spokojený každý (úsměv). Uvidí se, až začne sezona. Máme nějakou vizi, ale nikdo nemůže vědět, jak to bude přesně fungovat. Hokej je týmový sport a musí si všechno sednout. A bude na mě, abych dal správné hráče k sobě a fungovalo to.

Sledoval jste ze zámoří naši extraligu ještě dříve, než vás třeba napadlo, že budete trenérem v Budějovicích?

Začal jsem ji sledovat více, když jsem zjistil, že přijde šance trénovat Motor. Připravoval jsem se detailněji než předtím, kdy jsem byl spíše fanda Budějovic. To jsem sledoval výsledky a komunikoval jsem s Vaškem Prospalem, čím si prochází po parádní sezoně v Chance lize.

O vašem možném příchodu do Motoru se hovořilo už v předcházejících sezonách. V té době vám ho ještě neumožňovala rodinná situace?

To také, ale hlavně jsem se musel učit a posouvat se. Trenérské řemeslo není jednoduché a musíte se ho naučit. Pořád jsem se učil a posunoval dál. A to chci i nadále. Teď je pro mě výzva trénovat Motor. Těším se na to, ale jdu do toho s pokorou. Vím, čím si klub procházel v minulé sezoně. Kádr jsme obměnili a teď je na nás, abychom prožili úplně jinou sezonu.

Tři roky jste byl asistentem trenéra v Ontariu Reign, což je farma Los Angeles Kings. Neuhnul jste trochu odchodem do české extraligy z cesty, která by vás mohla nasměrovat až do NHL?

Neuhnul. Tam jsem byl asistent a tady jsem hlavní trenér. Vyzkouším si věci, o kterých věřím, že fungují. Je jedno, kde trénujete. Hokej je tam sice trošku jiný, ale pořád je to hokej. Musíte hledat cestu, jak vybudovat tým, aby byl úspěšný.

Trénování Motoru tedy považujete za krok dopředu?

Samozřejmě.

Po kolika letech jste se vrátil do budějovické kabiny? Naposledy jste v ní byl před osmi lety při vzniku znovuzrozeného Motoru?

Tehdy jsem klukům pomáhal, ale nebyl jsem toho úplnou součástí, protože jsem hned odjel a oni tady klub budovali osm let sami. Ale jsem s nimi pořád v kontaktu a vím, čím si procházeli a prochází. Respektuji všechno, co tady vybudovali. Novou kulturu týmu. Jsem moc rád, že jsem dostal šanci být její součástí. Teď už bude jen na mě, co s tou šancí dokáži udělat.

Plánujete mít k hráčům nějaký proslov?

Určitě ne. Pouze se představím, aby věděli, kdo jsem. Máme soustředění na Lipně, kde už to bude trochu širší. Tam jim dám více informací a detailů. Je letní příprava, tak nechci hráče zatěžovat nějakými důležitými informacemi. Chceme je připravit tak, aby byli v co nejlepší kondici, až potom vyjedeme na led.

V kádru máte řadu starších hráčů. Je to sázka na zkušenost, nebo se to prostě tak sešlo?

Museli jsme reagovat na situaci na trhu i na naše potřeby. Když se staví tým, tak je to dost komplikovaný proces. Úplně nejlepší by bylo, kdybychom měli pár starších kluků, nějaké hokejisty středního věku a k tomu mladé. Propojit je by bylo úplně ideální. Ale takhle to v životě nechodí a musím pracovat s tím, co máme. Přišli starší hráči, ale to je právě na trénování hezké, že musíte umět zareagovat na situaci, která se v kádru vytvoří. Najít pro své hráče ten správný systém, aby mužstvo fungovalo.

Co od vás očekává vedení klubu?

Budovat kulturu a zlepšovat tým. Jít cestou, abychom byli respektovaný klub nejen v Česku, ale po celé Evropě. Abychom hráli dobrý atraktivní hokej a samozřejmě měli také výsledky. Zlepšovat náš herní projev, aby se fanoušci na stadion těšili a chodili ve stejném počtu jako před minulou sezonou, kdy na hokej kvůli covidu nemohli. Je strašně důležité budovat právě kulturu. Reprezentujeme město i celý kraj. Máme hrdost na to, odkud jsme.

Generální manažer klubu Stanislav Bednařík často hovoří o tom, že by chtěl, aby Motor produkoval AAA hokej. To znamená aktivní, agresivní a atraktivní. Hovořil s vámi také v tomhle duchu?

Mluvíme o tom. Ale důležité je přenést tyto vize na led, což je moje práce.

Jakou roli přisuzujete Milanu Gulašovi, což by měl být hlavní lídr týmu?

Každý hráč je důležitý a budeme ho potřebovat. Milan Gulaš nám sám utkání nevyhraje. Je to výborný a rozdílový hokejista. Ale i on potřebuje kolem sebe celý tým, který mu pomůže, aby byl úspěšný.

Počítáte i s Jiřím Novotným, který o návratu do Motoru přemýšlí?

Komunikujeme spolu, ale zatím není nic podepsáno a definitivně vyřešeno. Musí to přijít od Jirky, aby byl hladový a ještě chtěl hrát hokej. Pak by byl schopen udělat rozdíl. My ho nebudeme přemlouvat. Musí přijít, že tady chce udělat rozdíl a abychom mu k tomu dali šanci.

Změn v kádru proběhlo hodně. Čeká vás budování prakticky nového mužstva.

Ale to je každý rok. Přijdou změny a mužstvo je pak úplně jiné. Důležité je vybudovat tým, který dosáhne úspěch. Čím bude silnější, tak se snáz vypořádá s krizemi, které v každé sezoně přijdou.

Není v kádru málo Jihočechů a klubových odchovanců?

Je hezké, když si vychováme vlastní hráče. Pracujeme na tom, máme mládežnickou akademii a výborné zázemí. A pak je na nás trenérech, abychom mladé kluky zabudovávali do prvního týmu. Ale chce to čas. Máme v kádru pár mladých kluků a také jsme přivedli jednoho mladého odjinud. Ale trend v profesionálním sportu je takový, že kdo bude nejlepší, ten bude mít šanci nás reprezentovat. Pokud to bude Jihočech, tak tím lépe.

Bude mít na sezonu vliv, že se po roční pauze bude z extraligy opět sestupovat?

Důležité je chytit začátek, protože kluci pak hrají s jiným sebevědomím. To bylo přesně vidět loni, když se Motoru vstup do sezony nepovedl. Loni byl o něco menší tlak, když se nesestupovalo. Ale sezona je dlouhá a tlak bude ze všech stran.