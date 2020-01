Na severu Čech museli Jihočeši podat kvalitní výkon, aby si dokráčeli pro tři body. „Podali jsme velmi dobrý týmový výkon a vyhráli jsme zaslouženě,“ stručně zhodnotil zápas i trenér Václav Prospal.

Při detailnějším rozboru už přece jen nějaké mouchy na výkonu svých svěřenců našel. „Určitě jsme neměli takový start do zápasu, jaký bychom chtěli mít. Nevyřešili jsme dobře situaci při hře čtyři na čtyři po vyhrané buly v našem pásmu. Hned po minutě a půl jsme tak prohrávali 0:1,“ konstatuje. „Ale po celý zápas jsme byli lepší, hladovější a kluci si šli za vítězstvím. Dali jsme šest gólů na stadionu soupeře, který nás před dvěma týdny porazil. Byla to cenná a zasloužená výhra,“ znovu zdůrazní.

I když hosté rychle prohrávali, tahali po celý zápas za delší konec. „Od prvního inkasovaného gólu jsme udávali tempo a tvořili hru. Soupeř má dobrého gólmana a hlavně šikovné hráče do útoku. Vytvořil si nějaké příležitosti. Na druhou stranu bych si přál, abychom se dokázali prosadit daleko dřív než minutu a půl před koncem první třetiny. Hlavně, když jsme měli v první třetině dvě přesilovky. Ale do kabin se šlo zaslouženě za stavu 1:1. Ve druhé části jsme se víc a víc dostávali do šancí. Vyhráli jsme po zásluze,“ ještě jednou potvrdí.

Přestože jeho tým vyhrává, Prospala štvou častá zbytečná vyloučení ze strany jeho svěřenců. V Chomutově už jich bylo méně. „Celkově ale máme spoustu vyloučení po faulech hokejkou, které nic neřeší. V Chomutově kvůli tomu přišel Venca Karabáček o půlku zápasu. Udělal zbytečný faul, k tomu si nechal dát desítku a potom už se do zápasu nedostal, protože kluci hráli dobře a nebyl důvod to měnit,“ vysvětluje. „Ale faulů máme opravdu dost a brzdí nás to,“ je si vědom.

Oproti posledním zápasům v posledních dvou Motor také vylepšil bilanci na vhazování, kterou měl ještě při moravském turné mizernou. „Vhazováním hra začíná, a když chceme hrát s kotoučem, tak potřebujeme buly vyhrávat. Netýká se to jenom centra, ale všech pěti hráčů na ledě. Velkou zodpovědnost tam mají křídla, protože centr buly kolikrát jen zremizuje, puk se motá kolem nohou, a když budou křídla odvádět dobrou práci, tak budeme hrát s kotoučem. Pracujeme na tom, a pokud se budeme každý zápas pohybovat s úspěšností mezi šedesáti a sedmdesáti procenty, tak máme daleko větší šanci hrát s pukem a být v ofenzivě.“

Poslední zápasy Motoru bývají z hlediska skóre poměrně divoké. „Je pěkné, že jsme schopni dávat góly, ale určitě nechceme mít starty do zápasů takové, jako jsme měli doma s Litoměřicemi. Otáčet utkání za stavu 0:3 není jednoduché. Navíc, když prvních pětadvacet minut hrajeme bez srdce. Neříkám, že bychom se nesnažili, ale něco mi tam chybělo. Hokej se hraje šedesát minut, a to je náš problém, že nejsme schopni dát dohromady šedesátiminutový zápas,“ posteskne si.

Výkon v Chomutově se trenérovi líbil více než doma s Litoměřicemi. „To jsme začali dvěma zbytečnými vyloučeními, které soupeř dokázal potrestat. To je věc, kterou potřebujeme eliminovat. V nadstavbové části už hrajeme jenom proti silnějším týmům, které také umějí dávat góly. Litoměřice mají jedny z nejlepších přesilovek z celé soutěže,“ upozorňuje kouč.

V dosavadním průběhu sezony jeho tým neprohrál se žádným ze soupeřů více než jedenkrát. „Takhle se na to ale nedíváme. Jdeme zápas od zápasu, i když si dobře uvědomujeme, že náskok máme obrovský. Snažíme se na kluky tlačit v tom smyslu, aby nedošlo k uspokojení. To by byl největší průšvih. Každý zápas začíná od stavu 0:0 a máme zodpovědnost k našim fanouškům i sponzorům. Všechny duely jsou pro nás důležité a připravujeme se jimi na to nejdůležitější, co nás bude čekat až skončí základní část,“ připomíná Prospal, že o všem se bude rozhodovat až v play off.

Na konci ledna končí přestupní termín. Ani v Motoru nespí, ale nestojí o posilování za každou cenu. „Rozhlížíme se, ale je to otázka nabídky a poptávky. Věříme našim hráčům a do určité doby se nám vyhýbala i zranění. Teď se nám to trochu nakupilo, ale to je v hokeji normální. Pořád lepší, když se nám to stane teď, než jako loni v nejdůležitější části sezony,“ připomíná loňskou početnou marodku v období baráže.

Proto má také letos k dispozici o něco širší kádr. „Jde to ruku v ruce s tím, co se objeví na trhu. Pokud se naskytne někdo, kdo by nám mohl pomoci, tak to určitě budeme zvažovat. Teď je na to správný čas a bavíme se o tom každý den. Na druhou stranu naši kluci podávají takové výkony, že nás to až tak nenutí. Určitě však hráčský trh mapujeme, a když se něco objeví, tak rozhodně budeme reagovat,“ ujistí.

Jak už se sám trenér vyjádřil, trošku ho trápí aktuální marodka. Mimo hru jsou obránci Plášil s Pavlem a dvojice útočníků Přikryl – Venkrbec. „Na druhou stranu dostávají šanci zase další kluci. Nebudu říkat, že nám zranění hráči nechybí. Důležité ale je, aby se všichni vrátili v pohodě,“ přeje si.

Ve středu čeká Jihočechy duel se Slavií, se kterou naposledy v Edenu prohráli 2:4. „Na Slavii jsme sice prohráli, ale předvedli jsme výkon, za který jsme se vůbec nemuseli stydět. Byli jsme lepší, na druhou stranu jsme upozorňovali na soupeřovy hráče, kteří v tom utkání hráli velmi dobře. Na to si musíme dát pozor. Je třeba se vyvarovat chyb, hrajeme doma a chceme potvrdit výhru z Chomutova. Je to pro nás další utkání a nemá cenu se koukat do minulosti,“ říká před středečním zápasem.