Pod zámkem oba celky předváděly hokej s visačkou kvality a činili se také oba brankáři, jak domácí Pícha, tak Polgorodnik. Hosté se ujali vedení v 27. minutě, ale Medvědi těsně před druhou sirénou srovnali krok a ve třetí třetině šli do vedení. Neradovali se z něj však příliš dlouho a Radomyšl poslala zápas do prodloužení. V něm platilo nedáš – dostaneš. Velkou šanci rozhodnout měli nejprve domácí hokejisté, ale nevyužili ji a naopak vzápětí udeřili hosté, kteří si připsali bonusový bod.

„Myslím, že se hrál hokej nadprůměrné krajské úrovně. Oba celky dobře plnily taktické pokyny, výborně chytali oba brankáři. Ve vyrovnaném souboji hosté nebyli horší, ale šťastnější. V prodloužení jsme jeli sami na branku, ale nedali jsme, Radomyšl naopak svou šanci využila. Navíc jsme neproměnili ani trestné střílení, které nebylo špatně zahrané, ale hostující gólman předvedl zákrok z jiné ligy,“ konstatoval trenér českokrumlovských hokejistů Vilém Migl.

Jeho tým do konce základní části čekají ještě tři utkání, a to nejprve ve Veselí nad Lužnicí, pak doma s českobudějovickým Samsonem a dohrávka na ledě Hluboké nad Vltavou. Při pohledu do tabulky je jasné, že Slavoj, který je v tabulce zatím sedmý, potřebuje body jako sůl.

„V této fázi si už soupeře nevybereme, všichni jsou velice silní, ale musíme se pokusit získat co nejvíce bodů,“ podotkl kouč.

Slavoj Český Krumlov – Sokol Radomyšl 2:3 PP (0:0, 1:1, 1:1 – 0:1)

Branky a nahrávky: 40. Lamač (Vondřich, Berný), 53. Michalec (Hakl) – 27. Hovora (Pouzar, Gracholskij), 57. Hovora (Jungbauer, Sýbek), 62. Gracholskij (Hřebíček, Hovora).

Rozhodčí: Matoušek – Komzák, Knor. Vyloučení: 2:4. Diváci: 84.

Další výsledky 19. kola

Samson Č. Budějovice - Veselí nad Lužnicí 4:2, Strakonice - Jindřichův Hradec 5:6, Milevsko - Vimperk 6:3, Hluboká nad Vltavou - Božetice 9:2.

Krajská liga

1. Samson Č. Budějovice 18 14 0 0 4 106:50 42

2. Hluboká nad Vltavou 16 9 4 1 2 83:43 36

3. Milevsko 17 10 3 0 4 74:46 36

4. Strakonice 18 10 0 0 8 82:79 30

5. Veselí nad Lužnicí 17 9 0 1 7 95:76 28

6. Soběslav 17 8 1 2 6 65:62 28

7. Český Krumlov 17 7 1 1 8 97:66 24

8. Radomyšl 17 6 2 1 8 77:79 23

9. Vimperk 17 5 1 2 9 53:74 19

10. Jindřichův Hradec 18 3 0 5 10 56:103 14

11. Božetice 18 1 1 0 16 59:169 5