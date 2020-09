Právě Martin Hanzal, který má na kontě 701 zápas v nejslavnější hokejové soutěži světa, je duchovním otcem nového týmu. Spolu s bratrem Jiřím a Františkem Mrázkem rychle přešli od myšlenky k realizaci a podařilo se jim poskládat skutečně zajímavé mužstvo, které tvoří hráči odchovaní českobudějovickým hokejem.

Branku by měl hájit Jaroslav Jágr, v obraně by měli tvrdit muziku Vladimír Sičák, Lukáš Chaloupka nebo Petr Zich. V útoku by měli dávat góly oba bratři Hanzalové, David Nedorost, Rudolf Suchánek mladší, Jaroslav Korbela, bratři Kadlecové nebo Lukáš Somerauer. „Složení týmu ještě dolaďujeme,“ podotkne Martin Hanzal.

Trenérem mužstva je Milan Stárek, jeho asistentem bývalý reprezentant Norbert Král.

Na premiérovou sezonu se Samson poctivě připravuje v hokejovém centru Jaroslava Pouzara. „Trénovat chodíme dvakrát týdně. Původně jsme chtěli jen jednou, ale nakonec jsme se shodli, že dva tréninky za týden to chce,“ přikyvuje Hanzal.

Kádr ještě uzavřený není. „Ještě to dolaďujeme a řešíme. Trošku problém je u mezinárodních transferů. To se týká kluků, kteří hráli naposledy v zahraničí,“ říká.

Nový tým už má za sebou také premiérový přípravný duel a hned vítězný. Na ledě dalšího účastníka krajské ligy Soběslavi vyhrál 4:2. „Sice jsme vyhráli, ale moc spokojený jsem nebyl. Kluci byli dost nervózní. Musíme to ještě dopilovat,“ usměje se účastník Světového poháru a olympiády v Soči.

Úvodní duel krajské soutěže odehraje Samson v sobotu 19. září od 18 hodin proti Hluboké a chystá skutečně hvězdnou sestavu. Kromě Martina Hanzala by totiž v jeho dresu měli nastoupit i další tři zmínění hráči s bohatými zkušenostmi z NHL Radim Vrbata, Václav Nedorost a Rostislav Klesla. Dohromady mají na kontě 2851 utkání v zámořské prestižní soutěži.

Nedorost je Hanzalův dlouholetý kamarád z Budějovic, Vrbata s Kleslou s ním hráli před lety v Arizoně. Nedorost je aktuálně sportovním manažerem Mladé Boleslavi, Vrbata se ve stejném klubu věnuje mládeži. Na trenérskou práci se dal také Klesla, který byl v minulé sezoně asistentem Mojmíra Trličíka v extraligových Vítkovicích.

Hvězdní spoluhráči jsou prý domluveni zatím jen pro duel s Hlubokou. „Takhle to vyšlo. Chceme udělat trochu show pro lidi, abychom se dostali do povědomí. Kluci jsou domluveni právě na tento zápas. Ale pokud by je to bavilo, tak není vyloučeno, že by přijeli víckrát,“ nechce Hanzal předbíhat. „Nemohu ale mluvit za ně,“ dodá.

On sám sice už svou kariéru v NHL kvůli vleklým zdravotním problémům ukončil, ale v Dallasu má stále platný kontrakt. „Počítal jsem, že mi smlouva vyprší v červenci a budu volný hráč. Jenže kvůli koronaviru se to všechno protáhlo a kontrakt mi bude platit až do konce play off. Snažíme se to vyřešit, aby to klaplo a mohl jsem hrát tady,“ přeje si.

Zdravotně by na tom měl být urostlý centr dobře. „Na tuto úroveň by to snad mohlo ještě nějaký čas vydržet,“ je přesvědčen.