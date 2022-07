Mluví se o něm jako o největším českém překvapení na draftu do nejslavnější hokejové soutěže světa. Podle predikcí se mělo dostat na brankáře se zkušenostmi z reprezentace a obecně na jeho zkušenější kolegy. Jakub Vondraš se ale stal po Nicku Malíkovi jediným českým zástupcem, kterého si týmy severoamerické soutěže vybraly.

Na přelomu roku se mu přitom tolik nedařilo. Dostal příležitost v juniorském týmu Písku, kde odchytal celkem osmnáct zápasů s úspěšností přes devadesát procent a průměrem zhruba dvou obdržených gólů na zápas. Z této porce zápasů navíc svému týmu vychytal hned šestnáctkrát výhru.

I proto si jej Plzeň, které je kmenovým hráčem, povolala zpět do vlastní juniorky. Vondraš si přenesl formu i do předkola play-off juniorské extraligy a navázal na parádní výkony z jihu Čech. V předkole se mu dařilo, po právu tak dostal prostor i ve čtvrtfinále. Trenéři mu dali prostor a osmnáctiletý brankář odchytal celé play off, které plzenští junioři zakončili titulem.

Právě až na jaře, v průběhu vyřazovací části, přišel do kontaktu s prvními kluby ze slavné NHL. Ani jim neunikly výkony, které Vondraš na jaře předváděl. „Mluvil jsem asi se sedmi týmy. Že si mě vybrala Carolina, mě trochu překvapilo, nebyl jsem s ní totiž v tak intenzivním kontaktu jako s ostatními,“ přiznal po draftu Vondraš. Draft ho mimochodem zastihl v momentu, kdy byl s plzeňským A-týmem na společné večeři.

Na řadu nyní přichází cesta do zámoří a nabitý týden v rámci tzv. development kempu, kde se objeví možné budoucí hokejové hvězdy. Každý klub z NHL má svůj vlastní. Jakub Vondraš do něj naskočí v pondělí, kdy Carolina oficiálně kemp zahajuje. Mimo jiné se na něm objeví pouze jako jeden ze tří hráčů, kteří byli Carolinou letos draftováni, z brankářů jako jediný. Na oficiální soupisce pro kemp jinak figurují ještě další dva gólmani.

Po týdnu, který bude provázet trénink na ledě i mimo něj, bude Jakub Vondraš také vědět více o tom, kde bude působit v příští sezoně. „Myslím, že pro příští ročník ještě nejspíše zůstanu v Plzni. Bude záležet, jak se domluvím s Carolinou, ale počítám s tím spíše takto,“ přemítal osmnáctiletý brankář. Nicméně nic není nemožné, jak se sám Vondraš přesvědčil. V únoru můžete chytat druhou juniorskou soutěž na jihu Čech a o pár měsíců později máte namířeno do Caroliny, která vás draftovala do nejlepší soutěže světa. Bude tak zajímavé sledovat, kam Vondrašovy další kroky povedou.

