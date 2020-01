Hosté sice v Havířově prohrávali už v 9. minutě 0:2 (oba góly dal exjihočech Jakub Doktor), ale tento stav vůbec neodpovídal tomu, co se na ledě dělo. Jihočeši totiž měli výrazně navrch a bylo jen otázkou času, kdy srovnají skóre. „Měli jsme opravdu výborný start do zápasu,“ souhlasí i trenér Václav Prospal. „Přesto nám tam spadly dva góly. Jeden po chybě v obraném pásmu a druhý při soupeřově přesilovce. Ale oproti nedělnímu utkání v Porubě jsme nástup zvládli,“ ocenil.

Přestože jeho tým prohrával o dva góly, na žádnou paniku nedošlo. „Na naší střídačce byly vidět emoce, touha po vítězství a nadšení ze hry. I když jsme s houževnatým soupeřem prohrávali 0:2, bylo cítit, že utkání nemůžeme prohrát. Pomohl nám rychlý gól na 2:1 při naší avizované výhodě a ještě do přestávky se nám podařilo vyrovnat. První třetina udala ráz celému zápasu. Podali jsme velmi dobrý výkon,“ pochválil náročný kouč své svěřence.

Havířov zazlobil ještě v úvodu druhého dějství, kdy nastřelil břevno a měl další vyloženou příležitost. „Měli jsme hodně vyloučených, a tím jsme soupeři nabídli několik šancí. Při hře pět na pět jsme ale hru naprosto kontrolovali,“ zdůraznil trenér.

Hru v oslabení Motor zvládal na jedničku a sám se ve čtyřech dostal do řady šancí. „Byl to paradox, že jsme si v oslabení vytvořili tolik možností. Letos si nevybavuji zápas, kdy bychom měli ve čtyřech tolik šancí dát gól. A je škoda, že jsme dali jen jeden. Ale vyplatilo se nám, že jsme měli soupeře dobře načteného. Vyloučených jsme měli zbytečně moc, ale oslabení jsme zvládli dobře,“ dodal.

Od poloviny zápasu už Jihočeši svého soupeře jasně přehrávali. „Řekl bych, že jsme byli lepší po celý zápas. Vyhráli jsme zaslouženě,“ potvrdil i Prospal.

Výkon týmu šel výrazně nahoru i proti předcházejícímu zápasu v Porubě, kde Motor v neděli vyhrál těsně 2:1 gólem Jana Kloze z poslední minuty. „Sami kluci uznali, že zápas v Porubě nám nevyšel podle představ. Soupeř byl lepší a vyhráli jsme opravdu šťastně,“ připustil trenér. „Prohrávali jsme spoustu vhazování i osobních soubojů. V zápase nebylo nic, co by ukazovalo, že jsme na prvním místě tabulky. V Havířově přišla výborná odpověď. Tam bylo jasně vidět, že jsme první tým soutěže,“ líbilo se mu výrazné zlepšení svého celku oproti nedělnímu duelu.

Pro zápas v Havířově vypadli ze sestavy obránce Lytvynov a útočníci Venkrbec se Šimánkem. „Ivan Lytvynov měl hrát, ale do hry ho nepustily zdravotní problémy. Teď to bude mít o to těžší, že všech šest našich beků odehrálo v Havířově parádní zápas. Nebude to mít lehké, aby někoho vytlačil z týmu,“ upozorňuje kouč.

Oba zkušení útočníci naopak dostali volno, aby nabrali síly. „U Matouše Venkrbce to bylo tak půl na půl se zdravotními důvody, Šimi dostal volno. Ale rozhodně to nebylo z výkonnostních důvodů,“ zdůrazní Prospal.

V brance se vystřídali oba gólmani. „Honza Strmeň odchytal v Porubě velmi dobrý zápas. Milan Klouček dostal v Havířově dva rychlé góly, ale rychle se srovnal a také mančaft mu pomohl. Ať bude další zápas chytat kdokoliv, tak nám dá šanci na vítězství,“ těší Prospala dobrá výkonnost obou brankářů.

Dnes po obědě se mužstvo přesouvá z Havířova do Přerova, kde ve středu nastoupí k atraktivnímu duelu proti aktuálně druhému celku tabulky. „Čeká nás těžký soupeř, který bude mít o motivaci postaráno. Nebude to nic jednoduchého. Ale věřím, že se kluci na náročný zápas dobře připraví a uspějeme,“ přeje si Václav Prospal před šlágrem kola.