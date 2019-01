České Budějovice – Od neděle znovu trénuje s hokejisty Motoru Václav Prospal (38 let). Velká návrat do prvoligového týmu se však nekoná. Dvojnásobný mistr světa se pouze připravuje a čeká na nabídku z NHL.

Václav Prospal (vlevo) na tréninku Motoru s asistentem trenéra Jaroslavem Jágrem. | Foto: Deník/ Václav Pancer

Posunulo se někam vaše případné angažmá v NHL?

Zatím ne. Pořád jsem na stejné startovní čáře, jako jsem byl pátého července. Pořád mi všichni říkají vydrž, počkej, uvidí se, jak budou hrát mladí. Trend je nasazovat všude mladé hráče. Bude záležet na tom, jestli budu mít štěstí nebo se třeba někdo zraní, i když to samozřejmě nikomu nepřeji. Může se stát, že někdo z mladých hráčů na soutěž nebude mít a někde uznají, že by mohli využít mých služeb. Faktem je, že něco podobného potkalo spoustu hráčů mého věku.



Byly přes léto náznaky, že by se něco mohlo urodit?

Náznaky jsou vždycky.Jako každý hráč mám agenta, který se o to stará. To všechno vyřizuje on a komunikuje s kluby.



V sobotu jste se vrátil a od neděle trénujete v Českých Budějovicích s Motorem. Co bylo důvodem vašeho návratu?

V Tampě jsem se připravoval se třemi dalšími kluky, ale takovým stylem se nedá pořádně nachystat na sezonu.



Rodinu jste nechal v Americe. Jak dlouho počítáte, že zůstanete na jihu Čech?

Mám v hlavě určité datum, na kterém jsem domluvený i s manželkou. Pokud k tomuto datu dojde, tak budu muset udělat nějaké zásadní rozhodnutí, co dál se svým životem. Doma mě podporují v tom, abych si ještě nějakou šanci v hokeji dal. Myslím si, že když bych se na to vykašlal a zabouchl za sebou dveře, tak se sám na sebe do zrcadla mohu podívat. Nikdy by mě nenapadlo, že ještě v osmatřiceti letech budu hrát hokej a navíc v NHL. Dneska je to tak, že smlouvu nemám, a proto jsem v Budějovicích, abych pořádně potrénoval, protože tady mi vycházejí maximálně vstříc a mohu trénovat s týmem. Za to patří klukům velké poděkování.



O jiném angažmá než v NHL neuvažujete?

V této chvíli musím říct, že mě to nikam do Evropy netáhne.



Jinou variantu než NHL tedy nepřipouštíte?

Ne. NHL je pro mě prvořadá. Třeba loni byla jiná o dost situace. Měl jsem jednoletou smlouvu, chtěl jsem se pořádně připravit a naskytla se šance hrát v Budějovicích. Situace byla odlišná v tom, že člověk skoro jistě věděl, že se v NHL začne hrát. Loni jsem v sedmatřiceti letech naprosto jasně věděl, že když si dám čtyři měsíce pauzu, tak už se nerozjedu a nebude to tak, jak má být. Letos je rozdílná situace, protože žádná stávka v NHL není. Já jsem jenom nikde nesehnal žádnou práci.



Možnost, že byste naskočil alespoň na nějaký čas v Motoru neexistuje?

Určitě ne. Takhle jsem i domluvený s klukama, kteří tady hokej vedou. Děkuji jim za to, že mě tady nechají trénovat. Jsem za to strašně rád. Fandím jim, budu se chodit dívat na zápasy, ale určitě nenastoupím. Jsem tady jenom z tréninkového hlediska.