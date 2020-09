V přípravě jste v sedmi duelech zaznamenal pět gólů a dvě asistence, což znamenalo průměr bod na zápas. Cítil jste přes problematické letní období kvůli dvěma karanténám dobrou pohodu před vstupem do extraligy?

Dobrý pocit jsem měl. Z osobního hlediska mi to tam docela padalo. Příprava samozřejmě kvůli karanténě nebyla ideální. Ze sedmi týdnů jsem v ní strávil pět. I proto jsem byl docela překvapený, že jsem nějaké góly dal. Budu se to snažit přenést i do sezony.

Do extraligy jste vstoupili nepříjemnou porážkou 1:5 s Hradcem Králové. Byl to šok, když jste na úvod sezony dostali gól hned v osmé vteřině a záhy další dva?

Z úvodu zápasu jsme byli trochu opaření. To je jasné. Než jsme se stačili rozkoukat, tak jsme prohrávali 0:3. Ale určitě jsme nic nezabalili, což nás zdobilo i v předcházejících sezonách. Snažili jsme se bojovat až do konce. Ale dopadlo to, jak to dopadlo.

Pocítili jste velký rozdíl mezi kvalitou hokeje v první lize a extralize?

Už v přípravě jsme hráli proti extraligovým celkům, takže jsme okusili, jak asi sezona bude vypadat. Úplně překvapení jsme z toho nebyli. Už víme, co nás čeká. Že v extralize budou jenom kvalitní soupeři. Musíme jít zápas od zápasu a snažit se vyhrávat.

Ve druhém kole v Mladé Boleslavi jste ještě deset minut před koncem drželi vyrovnaný stav. Tam už byl váš výkon lepší než s Hradcem?

V Boleslavi jsme čtyřicet devět minut hráli dobrý hokej, i když pořád máme co zlepšovat. Teď jsme měli čas hodně věcí potrénovat. Souboje, přímočarost, přechody modrých čar. To jsou věci, které nám dělaly problémy. Je škoda, že jsme v Boleslavi nevydrželi hrát až do konce. Pak nám tam spadly dva góly a další při power play do prázdné branky.

Co jste říkali odložení vašich dvou víkendových zápasů v Brně a doma s Karlovými Vary. Narušilo vám to herní rytmus, nebo jste naopak přivítali možnost kvalitně potrénovat?

Určitě je lepší být v zápasovém vytížení, protože se lépe dostanete do tempa. Ale volný prostor jsme využili k tréninkům, které byly delší než obvykle. Věnovali jsme se všem činnostem, které nám nejdou. Potrénovali jsme opravdu kvalitně.

Co vůbec celkově říkáte aktuální situaci, kdy se v extralize odkládá jedno utkání za druhým?

Doba je taková. Pro všechny týmy je to plus minus stejné. Každý se s tím musí nějak vypořádat.

Ze všech účastníků extraligy jste měli v přípravě kvůli dvěma karanténám největší výpadek. Z tohoto pohledu se vám týden tréninku hodil, jak jste sám uvedl?

Zápasové vytížení je lepší, protože se mnohem rychleji dostanete do tempa. Ale potrénovali jsme a myslím, že teď budou zápasy z naší strany mnohem lepší.

Vy osobně cítíte, že se vám podařilo umazat tréninkové manko z letní přípravy?

Trošku ano, ale ještě to asi nějaký čas bude trvat. Karanténa byla přece jen dost dlouhá. Je hodně individuální, kdo jak rychle se do toho znovu dostane.

Dal jste první gól sezony. Je na to pamatováno v týmovém sazebníku, nebo na podobné legrácky teď není prostor?

První gól sezony v sazebníku není. Vypisoval jsem však prémii za vítězství proti svému bývalému celku, což bohužel nevyšlo. Ale jsem rád, že jsem dal první gól novodobého Motoru v extralize.

Další zápas odehrajete v Plzni, která stihla o jedno utkání více než vy. Co od tohoto duelu očekávat?

Plzeň bude určitě dobře připravená. V přípravě jsme se s ní dvakrát střetli, takže víme, co od ní očekávat. Dobře se nachystáme a chceme uspět.

Tým soupeře táhnou bývalí českobudějovičtí hráči Milan Gulaš s Tomášem Mertlem. Zaměříte se na ně víc než na ostatní?

Dobře víme, že jsou to tahouni plzeňského týmu. Ale gól tam může dát úplně každý. Plzeň má kvalitní tým a musíme se na ni připravit jako na celek.

V Plzni bývá hodně bouřlivé a vůči hostím až nenávistné prostředí. Může pro vás být určitá výhoda, že do hlediště může pouze tisíc diváků?

Mně osobně vyhovuje, když je na hokeji hodně diváků. A to, co lidi řvou, na ledě zase až tak nevnímáme. Když se fandí, tak je to lepší, než když je ticho.