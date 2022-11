O vašem návratu se dlouho mluvilo. Jak se to nakonec seběhlo, že znovu budete hrát za Motor? Seběhlo se to docela rychle. Pořád jsem o tom přemýšlel a byl jsem stále v kontaktu s trenérem Jardou Modrým i generálním manažerem Standou Bednaříkem. Občas jsem do Budějovic přijel na hokej, najednou slovo dalo slovo a domluvili jsme se.

Připravoval jste se individuálně?

Ano. Přes léto jsem trénoval jako každý rok sám. Na led jsem chodil v Říčanech s týmem, který hraje pražskou ligu. Tímto bych jim chtěl poděkovat, že mi to umožnili. Pak jsem se připravoval ještě ve Strašnicích s jednou partou hokejistů. Třeba s Romanem Červenkou, když tady byl. Organizuje to Petr Míka, který hrával ve Slavii i tady v Budějovicích. Postupem času jsem začal trénovat intenzivněji. Když jsem jel do Budějovic k rodičům, tak jsem si bral věci a chodil se sklouznout s klukama z Motoru.

Vaším posledním zápasem bylo dubnové semifinále play off v Praze na Spartě?

Přesně tak.

Po fyzické stránce se cítíte dobře připravený?

Můžete být nachystaný, jak chcete, ale zápas je úplně něco jiného. Bude to těžké, toho jsem si vědom. Je třeba, aby si tělo zase zvyklo na zátěž. Po fyzické stránce si myslím, že jsem připravený dobře. Ale budu potřebovat herní praxi, abych se do toho zase dostal.

Co od vás očekává trenér Modrý?

Zatím jsme to nijak moc neprobírali. Musíme si teprve sednout a říct si, co a jak.

Jako když si povídám sám pro sebe, zlobí se Modrý. Na Hradec Motor s Vondrkou?

Zcela vážně jste uvažoval o konci kariéry. Co hlavně rozhodlo o tom, že budete ještě pokračovat?

Jednak děti, které chtěly, abych ještě hrál. Najednou mě to zase oslovilo. V létě se dá dělat spousta věcí venku, je možné jezdit na kole nebo na motorce, což mě hodně chytlo. V zimě se všechno přesouvá dovnitř, což byl také jeden z důvodů mého návratu. Přes léto mi totiž hokej nijak moc nechyběl, protože jsem měl opravdu nabitý program. Byl jsem příjemně zaneprázdněný ostatními věcmi. Jakmile přichází zima, tak už mě začaly trochu svrbět ruce (úsměv).

Jste si vědom, že přicházíte v době, kdy se mužstvo nenachází zrovna v komfortní situaci? Víte, do čeho jdete?

Vím. Extraliga je hrozně vyrovnaná a kdokoliv může porazit kohokoliv. Motor není v úplně jednoduché situaci, ale tým tady není vůbec špatný. Chybí jenom pár věcí, které zkusíme dát dohromady, aby to začalo fungovat zase jako na začátku sezony.

První zápas sehrajete proti Hradci Králové stejně jako loni váš parťák Jiří Novotný, jenž tím úspěšně restartoval svou kariéru. Před rokem zápas Motor vyhrál před vyprodaným stadionem 4:3. Asi by nebylo špatné ho napodobit?

To by bylo skvělé. Ani jsem si neuvědomil, že Jirka hrál také svůj první zápas právě proti Hradci. Určitě to bude po všech stránkách hodně emotivní zápas.

Budete shánět hodně lístků?

Budu jich potřebovat dost. Je to můj první zápas, pár lidí se na něj těší, tak budu muset nějaké lístky sehnat.