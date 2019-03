Berete postup z play off Chance ligy do baráže jako splnění dalšího dílčího cíle?

Pro nás to byl další krok k baráži. K tomu, kde jsme se před sezonou chtěli objevit. V našem týmu o tom nikdo moc nemluvil. Šli jsme postupnými kroky a je to pro nás další možnost posunout se dál. Řekl bych, že jsme obě kola play off zvládli dobře.

Nebyl paradoxně Havířov ve čtvrtfinále těžším soupeřem než v semifinále Vsetín?

Musím přiznat, že Havířov byl daleko těžší než Vsetín. Nebudu hodnotit proč. Nechci disrespektovat Vsetín. Je to silný tým, který skončil vysoko v tabulce základní části a dával spoustu gólů. Ale pokud bych to měl srovnávat, tak druhé kolo play off pro nás bylo jednodušší než to první. Havířov nechal na ledě daleko víc. Ale to je čistě můj názor.

Které hlavní momenty rozhodly o vašem postupu přes Vsetín? Byla to především lepší fyzická kondice, o které se hodně mluvilo?

Hodně to souvisí s tím, jak se chcete prezentovat a hrát. Když nemáte natrénováno, tak takhle hrát prostě nemůžete. Přečetl jsem si rozhovor s gólmanem Vsetína Davidem Gábou. Řekl, že nám tam vždycky spadla nějaká brambora a pak jsme hráli v pěti před svým brankářem. Pokud by se na sérii podíval globálně, tak jsme měli v každém utkání čtyřicet střel na branku. A to není samo sebou. Když nemáš natrénováno, tak to prostě nedáš. A my jsme Vsetín přejeli ve všech aspektech. Porazili jsme dobrý tým a nic jsme mu nedovolili. Proto také měli naši gólmani čtyři vychytané nuly. Hráli jsme velmi dobře ofenzivně. V pěti zápasech jsme měli průměr tři góly na zápas. S tím se dá v play off vyhrávat docela dost zápasů. A inkasovaných branek jsme měli v průměru méně než jednu na utkání. To si pak může každý říkat co chce, že nám tam napadaly nějaké brambory…

Chance ligu jste nakonec vyhráli a zahrajete si baráž o extraligu. Může to vnést do kabiny větší klid, že máte splněný jeden z postupných cílů?

Nevěřím tomu, že by se někdo uspokojil jenom díky postupu do baráže. Sezona se nějak vyvíjí. Od první chvíle jsem neřekl to jediné slovo, na které tady každý myslí. A nebudu ho říkat ani teď. Posunuli jsme se někam, kde tahle organizace dva roky nebyla. Je fajn, že můžeme ještě v téhle fázi sezony hrát. Na druhou stranu jsou tam s námi další tři týmy, jejichž sílu musíme respektovat. Kladno se tam dostalo stejně jako my přes play off, plus jsou tam dva týmy, které hrály celý rok vyšší soutěž než my. Nemáme sebemenší důvod k nějakému uspokojení. Na to vůbec nechci myslet. Čeká nás dvanáct zápasů a pokud tam někdo půjde s tím, že už mám splněno, tak je to špatně. Máme nějaký cíl a vždycky chcete končit sezonu vítězně.

Už jste si nastudovali soupeře, kteří vás v baráži čekají?

Ano.

Co vám příprava u videa řekla?

Určitě nás nečeká nic jednoduchého. Oba týmy z extraligy hrají o bytí a nebytí, protože soutěž určitě nechtějí pustit. My i Kladno zase hrajeme o to, abychom se prokousali tam, kde tyto organizace vždycky byly. Samozřejmě nás nečeká nic lehkého, ale tak by to mělo být. I když na baráž mám úplně jiný názor. Takhle je to ale dané. Kdyby mi někdo řekl devátého července, kdy jsme šli poprvé u Jardy Pouzara na led, že se tady touhle dobou ještě sejdeme, tak bych byl rád. A jsem rád. Pro kluky by baráž měla být obrovskou motivací do budoucna. Hlavně však musí mít takový přístup, že postupem do baráže nic nekončí.

Narazil jste na to, že se vám současný model baráže nelíbí. Byl byste pro přímý postup a sestup, ke kterému dojde za rok?

Ano. Ale takhle je to ještě letos dané. Rozumím tomu, že to pánové na svazu nemají jednoduché, když vymýšlejí tyto alternativy. Já bych to ale viděl úplně jinak. Nebo hrát baráž alespoň tak, jak to bylo dříve. Play off série posledního týmu extraligy s vítězem první ligy.

Do baráže vstoupíte v pátek v Pardubicích. Uvítali jste, že začínáte stejně jako semifinále play off venku?

Věřím tomu, že to pro nás může být výhoda. Myslím, že našim hráčům se bude venku hrát lépe. Ale na druhou stranu musím říct, že doma nehrajeme vůbec špatně. Jde o to, jak se dokážete zkoncentrovat na dané utkání. Teď nás nečekají play off série, ale musíme jít zápas od zápasu. Důležitý bude bezpochyby dobrý start. Hrajeme v Pardubicích a určitě to tam nejedeme jenom tak odklouzat.

Začínáte dvěma duely s extraligovými soupeři. Může být problém zachytit tempo týmů nejvyšší soutěže, které je vyšší než v první lize?

Věřím, že to zvládneme. Už jenom proto, že tempo, ve kterém trénujeme, není na první ligu. Kvůli těmto momentům se takto připravujeme. A uvidíme v pátek večer, jak se s tím porovnáme. Nevěřím tomu, že naši hráči budou nepřipraveni. Že nejsme schopni bruslit a něco by nám chybělo. Hráči Pardubic i Chomutova hrají celý rok nejvyšší soutěž u nás. Tyhle zkušenosti jsou na jejich straně, protože hrají proti lepším týmům. Tahle role nám ale paradoxně může pomoci, protože my jsme v sezoně měli největší problémy proti celkům, které byly hodně dole. Budeme hrát proti lepším mančaftům a očekávám, že se naši kluci vybejkují. Chceme se soustředit nejvíc na sebe. Museli jsme podat velmi dobrý výkon, abychom se do baráže dostali. A myslím, že jsme si to místo zasloužili. Byl bych rád, kdybychom v tom pokračovali.

Samozřejmě se chcete soustředit sami na sebe. V pardubickém týmu ale nastupují výborní hráči Tomáš Rolinek a Petr Sýkora. Upozorníte na ně své svěřence?

Určitě. Jsou to kluci, kteří měli pěknou kariéru. Když si vzpomenu na Rolinka, tak se mi vždycky vybaví jeho otevřená ústa z pohárem pro mistry světa z roku 2010. Je to lídr týmu v kabině i na ledě. Poctivý hráč. Není už to plejmejkr, který by dělal pět bodů na zápas. Z Pardubic ale pochází a určitě mu bude záležet na tom, aby se tam extraliga udržela. Sýkora je střelec. Jsou to však zároveň kluci, kteří mají nějaký věk a jsou blíže konci kariéry než jeho začátku. Rozhodně ale nemají rádi porážky.

Budete mít alespoň na nějaké zápasy útočníka Martina Beránka, který je v nominaci reprezentační osmnáctky pro mistrovství světa?

Martin Beránek je pro nás ztracený, taková je situace. Osobně jsem mluvil s trenérem osmnáctky panem Hadamczikem. Reprezentace je reprezentace a Martina podporujeme. Ze srazu národního týmu ho nestáhneme na naši baráž. Bylo by to vůči němu nefér. Ptal jsem se Lojzy, jestli bychom ho nemohli využít alespoň na první zápasy, ale přišla záporná odpověď. Takhle to beru. Je to národní tým a nebudeme nikomu bránit reprezentovat. Čím déle tam bude, tím větší má šanci dostat se na mistrovství světa.

To samé se týká i Pavla Nováka?

Ano. Pavel Novák jede taky. Kdyby to bylo příští rok, tak řeknu, že se tam dostane na sto procent. Má to těžší v tom, že je o rok mladší.

Počítáte s tím, že do baráže zasáhne zkušený Jiří Šimánek?

Věřím, že v baráži určitě nastoupí.