Větřní pořídilo permanentky na Motor. Jako poděkování pro ty, kteří pomáhají

Začalo to na jarním sněmu starostů z Krumlovska, skončí to fanděním v Budvar aréně na extraligových zápasech. Hokejový klub Banes Motor České Budějovice totiž do nové sezóny rozjel projekt „Svět Motoru“ a mezi prvními se do něj přihlásilo město Větřní, které pro své občany pořídilo čtyři permanentky.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Starosta Větřní Antonín Krák s permanentkami, které město pořídilo v rámci projektu Svět Motoru. | Foto: Se svolením města Větřní