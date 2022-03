„Celá série byla nesmírně vyrovnaná. Chtěl bych poděkovat našim fanouškům, kteří vytvořili krásnou atmosféru. Pro nás měla série šťastný konec. Budu se opakovat, ale našli jsme cestu k vítězství. Mužstvo opět prokázalo svou sílu a charakter. Vyhráli jsme o gól, možná jsme měli kliku, ale šli jsme tomu naproti. Byli jsme dobře připraveni a bylo fajn být toho součástí,“ pochvaloval si trenér vítězného týmu Jaroslav Modrý.

Pardubický kouč Richard Král viděl vyrovnanou sérii, ale zároveň uznal, že Motor postoupil zaslouženě. „Páté utkání bylo vyrovnané. První třetina byla z naší strany dobře zvládnutá. Na začátku druhé jsme měli výpadek, kdy jsme byli zbytečně pasivní a ustrašení, Budějovice nás dostaly pod tlak. Pak se hra vyrovnala a šance byly na obou stranách. Velice dobrý výkon podali gólmani. Ve třetí třetině jsme měli šanci, kdy jsme mohli dát gól. Nakonec se to ale přiklonilo k Budějkám, když proměnily svou příležitost, kterou si vytvořily, a asi zaslouženě postoupily,“ zhodnotil poslední díl série.

Paráda. Motor to zvládl, přetlačil Pardubice i počtvrté a je v semifinále!

V Pardubicích se před sezonou mluvilo o extraligové medaili. K té ale nakonec mělo mužstvo docela daleko. „V play off rozhodují zkušení hráči a ty největší osobnosti. V tom měly Budějovice o fous navrch. Měly čtyři zkušené útočníky, kteří v rozhodujících chvílích udělají ta správná rozhodnutí. Máme v týmu strašně moc mladých kluků, pro které to byla velká škola a zhostili se toho velice dobře. V pátém utkání už sem tam v některých situacích přicházela panika, ale to bylo na druhou stranu pochopitelné, protože ti kluci hráli svoje první nebo druhé play off. Byla to pro ně škola a za rok budou určitě silnější,“ je Král přesvědčen.

„Od půlky zápasu na některé kluky ta tíha dolehla a sebevědomí nebylo takové, jaké by mělo být. Podle mě se série lámala ve druhém utkání tady v Budějovicích, které jsme sehráli velice dobře, měli jsme hodně šancí, ale jeho koncovka se nám bohužel absolutně nepovedla. Měli jsme ten zápas zvládnout. Stav 0:2 se proti takovému týmu, jakým jsou Budějovice, jen hodně těžko otáčí,“ dodal hostující kouč.

K zajímavému momentu došlo v šesté minutě zápasu v domácím brankovišti. Po druhém inkasovaném gólu zamířil Dominik Hrachovina na střídačku, na jedno střídání ho nahradil Jan Strmeň, ale záhy si své role zase vyměnili. „Chtěli jsme Hráška trochu naštvat a pak ho dostat zase zpátky do hry. Někdy takový impulz pomůže. Udělali jsme takové rozhodnutí a museli jsme s ním žít. Když začal na střídačce házet věcmi, tak jsem mu řekl, ať si je zase sebere a jde zpátky,“ s úsměvem popsal trenér Modrý hodně netradiční bleskovou výměnu na klíčovém postu gólmana.

Chceme to ukončit doma, abychom si mohli zařvat s našimi fanoušky, doufá Abdul

Skoro půl zápasu nefungovala na stadionu časomíra a hlasatel jako v hokejové historii každých zhruba dvacet vteřin informoval o času. Příjemné to nebylo asi nikomu na stadionu. „Bylo to strašně nepříjemné, i když naštěstí nebylo tolik vyloučených,“ přikývl Král. „Je to k zamyšlení, jestli by neměla být k dispozici nějaká rezervní menší časomíra,“ doplnil. Jeho slova potvrdil i Modrý: „Je to opravdu velice nepříjemné. Potřebujete čas vidět a hlídat. Je to špatné pro všechny. I třeba pro rozhodčí. Zaplaťpánbůh, že to alespoň na třetí třetinu naběhlo,“ konstatoval.

Jihočeši mají další krok za sebou. V letošním ročníku extraligy, který každopádně skončí vysoce nad očekáváními, už nemohou skončit hůře než čtvrtí, ale proč to nezkusit ještě výš. Stará pravda říká, že základní část je jiná soutěž než play off. Favoritem bude rozhodně Sparta, ale tři výhry a jediná porážka ze strany Motoru naznačují, že ani tento sok nemusí být nepřekonatelný.