České Budějovice – Po pěti letech se vrátil domů. I když zatím jen zkoušku. Zkušený útočník Jiří Šimánek (39 let) se přišel poprat o své místo v kádru ČEZ Motoru. Ve městě, kde se naučil hrát hokej. Přichází s vizitkou 940 odehraných extraligových zápasů, ve kterých zaznamenal více než dvě stovky gólů.

Jiří Šimánek | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Pět let jste odehrál v Hradci Králové, kde vám skončila smlouva. Co následovalo po skončení uplynulého ročníku?

Končila mi smlouva a už po základní části extraligy jsem věděl, že v Hradci končím. Nechal jsem na svém agentovi, aby mi sháněl nějakou práci. Květen a červen jsem normálně odtrénoval individuálně doma v Budějovicích tak, jak jsem byl zvyklý i v minulých letech. Na konci června jsme se s vedením Motoru domluvili na try – outu.



Řešil jste i jiné varianty?

Něco jsme řešili, něco jsme za tu dobu i prošustrovali. Nakonec to dopadlo takhle a jsem tady.



Proběhl v předcházejících letech vůbec nějaký kontakt ze strany Motoru?

S klukama z vedení klubu jsme chodili na golf. Ale jinak ne. Hrál jsem extraligu a měl jsem většinou dobré sezony, takže jsem prodlužoval kontrakt tam.



Přicházíte na zkoušku. Něco podobného jste zažil naposledy někdy v juniorech?

Na zkoušce jsem nebyl nikdy. Když nepočítám přechod z juniorky do áčka tady v Budějovicích, tak jsem šel vždycky do sezony s podepsanou smlouvou.



V devětatřiceti jste testovaným hráčem. Nezrazovala vás trochu tato varianta?

Hlavně mám pořád chuť hrát hokej. Když tahle nabídka přišla, tak jsem na ni kývl.



Co ve vašem případě zkouška obnáší? Co musíte z pohledu trenérů splnit, abyste uspěl?

Musím se trenérům líbit (smích). Poslední sezonu v extralize jsem neměl bodově nějak fantastickou a tady se ode mě očekávají asi hlavně góly a nahrávky. Musím ukázat, že hokej ještě hrát umím.



Na jak dlouhém try – outu jste se domluvili?

Jsme domluveni do konce srpna. V tomto období se ukáže, jestli ano, nebo ne.



Zmínil jste, že se od vás čekají hlavně body. Ty byste měl sbírat v přípravných zápasech, které budou hrát ve vašem případě klíčovou roli?

Ano. S tím počítám.



Trenér Prospal se nechal slyšet, že se musíte prosadit do jednoho z prvních dvou útoků. Do dalších dvou počítá s jinými typy hráčů. Hovořil i s vámi osobně v tomto duchu?

Takhle nějak jsme o tom mluvili. Venca říkal, že když mě sem bude brát, tak ode mě očekává góly a nahrávky. To souvisí s tím, že bych měl hrát v prvních dvou lajnách. Právě od nich se body čekají.



Byl pro vás při hledání angažmá návrat domů do Českých Budějovic prioritou?

Po skončení minulé sezony jsem vůbec nevěděl, co bude. Nějaké nabídky postupně přicházely i odcházely. Jednou z variant byl i Motor, pokud bude ze strany klubu zájem. Hrát zase doma mě samozřejmě lákalo. Na konci června jsme se dohodli na podmínkách, za jakých mohu naskočit. To znamená try – out.



Ve svém věku už neřešíte, že nebudete hrát extraligu, ale míříte o soutěž níž?

Neřeším. Když je člověk v extralize, tak má cíl ji vyhrát. Hrál jsem v týmu, kde takové ambice byly. V Motoru jsou ambice úplně stejné, jenom o soutěž níž. Postoupit do extraligy je ale daleko těžší, než vyhrát titul.



Zaznamenal jste, kolik hodně mladých hráčů se momentálně v kabině Motoru pohybuje?

Je tady hodně kluků z dorostu a juniorky. Dorost v minulé sezoně vyhrál extraligu, takže je samozřejmě třeba tyto hráče zabudovávat do prvního týmu. Z vlastní zkušenosti vím, že letní příprava s áčkem dá sedmnáctiletým klukům strašně moc.



Překvapilo vás, v jakém tempu probíhají pod taktovkou trenérské dvojice Prospal – Totter první tréninky na ledě?

I když budu hodně pátrat v paměti, tak ostřejší začátek přípravy na ledě si nevybavím (smích).