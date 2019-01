Český Krumlov, Veselí nad Lužnicí – Vydařenou tečku za rokem 2018 napsali v krajské lize hokejisté krumlovského Slavoje.

Medvědi nejprve potvrdili roli favorita, když před svými fandy vítězně zvládli divokou přestřelku se Soběslaví. Poté slavojáci zapsali tři body ve šlágru 17. kola na ledě veselské Lokomotivy, kde bylo v sázce první místo průběžné tabulky.



Po těsné výhře slavojáci vedou pořadí o čtyři body před Veselím a již o sedm před Hlubokou, která má ale zápas k dobru.



V domácím zápase si premiéru v krumlovském dresu odbyl odchovanec českobudějovického Motoru, třiadvacetiletý obránce Michal Kutiš.



16. kolo: Český Krumlov – Soběslav 9:6 (3:0, 3:1, 3:5)



„Nepovedenou třetí třetinou jsme si pokazili celkový dojem i čísla brankáři Spáčilovi, který chytal výborně a kryl i trestné střílení. Po zápase jsme si to museli v kabině vyříkat,“ nebyl i přes výhru spokojený s domácí tečkou za rokem hrající kouč medvědů Kamil Šťastný.



Fakta – branky: 7. Hakl (Michalec), 14. Kadlec (Svěchota), 18. Klíma (Šťastný), 31. Michalec (Řepa), 34. Šťastný, 36. Michalec (Čížek), 44. Klíma (Šťastný, Lukeš), 54. Šťastný (Lukeš), 59. Lukeš – 38. Pánek ( Škoda), 41. Hák (Přibyl), 49. Přibyl (Hák), 53. Přibyl (Máca st.), 56. Přibyl (Hák), 60. Škoda (Máca st.), vyloučení: 6:5, využití: 2:3, v v oslabení: 1:0, rozhodčí: Poskočil – Diviš, Mašek, sledovalo 120 diváků.



Sestava Slavoje: Spáčil – Čížek, Malovec, Svoboda, Břečka, Kutiš, Řepa – M. Lukeš, K. Šťastný, Klíma – Kadlec, Vondřich, Svěchota – Michalec, Hakl, Hanák.



17. kolo: Veselí – Český Krumlov 4:5 (0:2, 2:1, 2:2)



„Po většinu času jsme kontrolovali hru, ale zbytečnými chybami jsme zase posadili soupeře do sedla a ztratili dokonce tříbrankový náskok. A nebylo to poprvé! Celkově to ovšem byl oboustranně kvalitní zápas a naše hra se už blíží tomu, co chceme hrát. Pochválím celý tým a vyzdvihnu mladíky. Výborně v poslední době hraje Hakl, který dal důležitý třetí gól a u dalších branek asistoval. Dobře mu sekunduje Michalec,“ vyzdvihl dravé mládí trenér Šťastný.



Fakta – branky: 22. Arnold (Chlaň), 30. Klimeš (R. Benda, J. Benda), 49. Čáp (Mikeska, Marcilis), 53. Dušák (Klimeš, Drs) – 9. Břečka (Kadlec, Vondřich), 14. Krcho (Klíma, Malovec), 36. Hakl, 42. Svoboda (Hakl), 48. Lukeš (Klíma, Hakl), vyloučení: 9:11, využití: 2:1, rozhodčí: F. Svoboda – Bělohlav ml., Matoušek, 303 diváci.



Sestava Slavoje: Pícha – Čížek, Malovec, Gallistl, Břečka, Kutiš, D. Svoboda – M. Lukeš, K. Šťastný, Klíma – Kadlec, Krcho, Vondřich – Michalec, Hakl, Svěchota.



DOMA A TŘIKRÁT VEN



V průběžné tabulce aktuálně první Slavoj v neděli 6. ledna (od 17) přivítá osmý Vimperk, kterému má oplácet prohru z prvního zápasu.



Pak medvědy čeká série tří zápasů venku, a to v sobotu 12. ledna v Milevsku, v neděli 20. ledna na Hluboké a v sobotu 26. ledna v Jindřichově Hradci. Doma budou zelenobílí hrát až v neděli 27. ledna, kdy budou hostit Jiskru Humpolec.



„Vedoucí postavení chceme udržet a půjdeme soustředěně zápas od zápasu. Teď tedy, stejně jako před Vánoci s Táborem, máme další úkol oplatit porážku soupeři z Vimperka,“ vzhlíží k dalším bojům krumlovský hrající trenér Kamil Šťastný.