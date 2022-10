V Pardubicích přitom Jihočeši nezačali vůbec špatně. Už ve druhé minutě dali Hovorkou šťastný gól, když si kotouč po jeho střele srazil do vlastní sítě bruslí obránce Košťálek, a do poloviny zápasu drželi s Dynamem krok i vyrovnané skóre. „Do půlky zápasu to bylo vyrovnané utkání. Hráli jsme slušně a duel jsme měli dobře rozehraný,“ konstatoval i trenér hostí Jaroslav Modrý. „Dali jsme rychlý gól a byla škoda, že soupeř tak rychle vyrovnal. Ale pořád jsme byli v zápase a měli jsme dvě velké šance, které jsme neproměnili,“ lituje.

Utkání se zlomilo ve své polovině, když daly Pardubice dva slepené góly a odskočily na 3:1. „Udělali jsme chyby u nás ve třetině. Máme kluky, kteří se teprve učí hrát v této soutěži. A je na nás trenérech, abychom je to naučili co nejdříve a posouvali jsme se jako tým. Chyby jsme udělali a pak už to byl dominový efekt. Domácí si zvedli sebevědomí a začali hrát s lehkostí. Pro nás už bylo strašně těžké vrátit se zpátky do utkání,“ uvedl.

K dlouhodobě zraněnému obránci Percymu přibyl nově také nemocný Šenkeřík. Absence dvou klíčových beků je samozřejmě znát. V nouzi tak vypomohl zkušený Patrik Marcel, který má do Motoru vyřízené střídavé starty z prvoligových Litoměřic. „Splnil to, co jsme od něj očekávali a chtěli. Byl důrazný a nedělal chyby. Bojovný a veselý kluk. Chopil se své šance a ukázal všem, že je lepší, než si kolikrát někdo myslí,“ byl Modrý spokojen s výkonem staronové tváře z Chance ligy.

Na ledě favorizovaných Pardubic neměl Motor šanci a prohrál už počtvrté za sebou

V Pardubicích to byl první zápas, který nevyšel úplně na sto procent gólmanům. Hrachovina i střídající Strmeň dostali shodně po třech gólech. „Také na to mají nárok, ale mužstvo jim hlavně musí pomoci. Jsme tým a nemůžeme to přehazovat z jednoho na druhého. Vyhráváme jako tým a prohráváme jako tým. Jsou věci, které musíme dělat lépe. Je třeba se z toho poučit, otřepat se a připravit na další utkání, která teď půjdou v rychlém sledu za sebou,“ burcuje kouč před náročnými duely.

Jeho svěřence čeká v tomto týdnu pořádně náročná série: venku Liberec a pak doma Sparta a Vítkovice. „Musíme bojovat a hrát lépe. Dobře reprezentovat náš region. Já když jsem byl hráč, tak jsem měl rád, když se hrálo hodně zápasů v rychlém sledu. Hned dostáváš šanci ukázat, že hraješ lépe, než jsi to ukázal v posledním utkání,“ má trenér jasno.

V Liberci bude určitě chybět zraněný Percy, nad startem Šenkeříka se vznáší otazník. „Uvidíme, jak se bude cítit,“ nechce kouč předbíhat.