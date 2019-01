Tábor - Krumlovští hokejisté v čele s výborným gólmanem Vojtou zdolali béčko Tábora na jeho ledě a pojistili si účast v osmičce.

Střeleckou formu ve finiši základní části chytil křídelní útočník třetí českokrumlovské formace Martin Brož, což dvěma brankami potvrdil i v Táboře. Na snímku z prvního vzájemného zápasu z domácího ledu Martin Brož obchází táborského kapitána Pospíšila. | Foto: DENÍK/Pavel Kacerovský

Předposlední kolo základní části krajského přeboru zavedlo hokejisty českokrumlovského Slavoje na led soupeře, který už byl mimo finálovou osmičku.

Změny v sestavě

Medvědi měli za cíl na půdě soupeře ze spodku navázat na domácí výhru (8:5), čímž by si definitivně zajistili účast v play off, ale opět nenastupovali kompletní. Chyběli oba Uhlířové (Roman z pracovních důvodů, Zdeňka zranění ramene patrně vyřadilo do konce sezony), Foitl, nemocný Vondrouš i distancovaný Mertl (po třech vyšších trestech měl automaticky stop na jedno utkání). V sestavě se tak znovu objevili další mladíci (V. Beránek) i pendl z béčka Příchovský.

Tábor B – Č. Krumlov 3:6 (0:2, 0:1, 3:3)

Slavojáci i přes zmíněné změny začali pěkně zostra a už ve 2. minutě šli do vedení brankou střeleckého tahouna posledních týdnů Ulmana – 0:1. V polovině třetiny přidal druhý zásah rovněž gólově disponovaný Brož. I domácí měli několik jasných šancí, ale v krumlovské brance řádil mladík Vojta. Medvědi v úvodu druhé části zvýšili gólem Perníka na 0:3, a když pak krátce po druhé přestávce upravil Brož svým druhým gólem už na 0:4, bylo definitivně jasno v tom, že oba body poputují do Krumlova. Táborští odčarovali Vojtovo kouzlo až ve 46. minutě, kdy v početní výhodě zásahem Jareše korigovali na 1:4. Jenomže zelenobílí nehodlali připustit ani sebemenší komplikace a v rozmezí 49. až 50. minuty trefami Lukeše a Perníka odskočili až na 1:6. Domácí stačili už jen v úplném závěru výsledek kosmetiky upravit brankami Jareše a Tupého na konečných 3:6.

„Důležitý gól opět dal Ulman, který prakticky z první naší šance otevřel skóre. Pak jsme sice zahodili několik velkých gólovek, včetně asi tří samostatných nájezdů, ale v kritickým momentech nás vždy podržel Vojta, který znovu chytal výborně. Pak jsme zvyšovali, náskok nás uklidnil a už jsme soupeři dovolili jen korigovat,“ hodnotil trenér medvědů Rudolf Marek.

Fakta – branky: 46. a 55. Jareš, 59. Tupý – 2. Ulman (Filištein), 11. Brož (Unger, Perník), 23. Perník (Brož, Brůha), 43. Brož (Unger), 49. Lukeš (Ulman), 50. Perník (Unger, Brůha), vyloučení 7:4, využití 1:0, rozhodčí: Haškovec – Pech, Talpa, sledovalo 50 diváků.

Sestava Slavoje: Vojta – Heideker, Homolka, Marek, Migl, V. Beránek, Brůha – Štěpán, Filištein, Příchovský – Ulman, Kotek, Lukeš – Brož, Unger, Perník, připraven náhradní brankář Bednařík.

Z jaké pozice?

Výhrou v Táboře si slavojáci kolo před koncem základní části polepšili na šesté místo a účast v play off jim už nemůže uniknout. Otázkou zůstává, z jaké pozice půjdou do vyřazovacích bojů. Pokud v posledním zápase zdolají doma Hlubokou (neděle 1. února od 17.30), která už je mimo hru, obsadí šestou pozici. V případě bodové ztráty však mohou být Českokrumlovští ještě i osmí, což by znamenalo jít ve čtvrtfinále proti suverénovi ze Strakonic. „Chceme vyhrát, abychom skončili nejhůř šestí a vyhnuli se vítězi základní části. A jaký soupeř nám vyjde? To se pak necháme překvapit. Dobré je, že už by měli být k dispozici Roman Uhlíř i Mertl,“ přiblížil nám kouč Rudolf Marek.