U Vajgaru hrála reprezentace naposledy před osmi lety, kdy dvakrát porazila Lotyšsko 4:3 a 1:0. Hlavní rozdíl byl ale v tom, že tehdy především při prvním duelu stadion Jana Marka doslova praskal ve švech.

V sobotu bylo všechno jinak. V hale se pohyboval jen minimální počet lidí (svazoví partneři, několik novinářů a osoby nutné pro zajištění zápasu), pro které byl nezbytnou podmínkou ke vstupu negativní PCR test na nemoc covid-19. O atmosféru se mělo starat fandění pouštěné z reproduktorů, ale úplně šťastný nápad to nebyl. Hlasitý řev většinou nekorespondoval s tím, co se odehrávalo na ledě, a místy to bylo spíše jako na dobrovodské pouti než na hokeji…

Fanoušci bohužel nemohli zápas sledovat ani v přímém přenosu České televize. Ačkoliv štáb na čele s komentátorem Robertem Zárubou dorazil v plném počtu, z technických důvodů se duel v reálném čase na obrazovkách neobjevil. „Omlouváme se divákům, kterou čekají na TV utkání Česko – Rakousko. Bohužel se v J. Hradci porouchalo satelitní připojení. Pracuje se na tom, ale víc nevím. Komentujeme na záznam,“ vyťukal na svém twitterovém účtu omluvu televizním fanouškům.

Záznam utkání pak ČT sport odvysílal o den později odpoledne ze záznamu.

Mezi hosty zápasu nechyběli třeba borec se sedmi stovkami starty v NHL Martin Hanzal, jenž dorazil se svým synkem, nebo jindřichohradecký rodák a současný obránce Motoru Šimon Kubíček. „Už jsem začal s individuální letní přípravou, ale hlavně mě teď čeká maturita. To je můj nejbližší cíl,“ informoval s úsměvem.

Svou reprezentační premiéru absolvoval v sobotu pardubický gólman Milan Klouček, jenž před rokem výrazně pomohl Motoru k postupu do extraligy.

V polovině zápasu vystřídal svého kolegu Dominika Frodla, ale hned z první střely inkasoval. „Nic příjemného to nebylo,“ připustil. „Ale snažil jsem se to hodit za hlavu a chytat dál. Nic jiného ani udělat nejde. Hlavně jsem rád, že jsme utkání dotáhli do vítězného konce. To bylo hlavní,“ oddechl si.

Byla to také jediná branka, kterou inkasoval. Proti výkonnostně slabšímu soupeři už si pak připsal jen tři zákroky. „Snažil jsem se soustředit na další střely, i když jich moc nebylo. Z tohoto pohledu je to pro gólmana vždycky trochu složité. Kluci před námi hráli super,“ ocenil.

Závěr zápasu přinesl ze strany českého výběru nevídanou gólovou smršť. V průběhu posledních dvou minut vytáhl třemi brankami skóre až na konečných 7:2. „Musel jsem se tomu smát. Manažer reprezentace pan Nedvěd nám slíbil nějaké peníze do kasy, když dáme sedm gólů. Jakmile jsme pak v poslední minutě dali sedmý gól, kluci se začali smát a hned se na něj začali všichni dívat,“ nabízí úsměvnou historku.

Klouček se může usmívat i dál. Oproti svému kolegovi Frodlovi totiž přežil první zužování kádru národního týmu a pokračuje v přípravě spolu s Romanem Willem a Janem Růžičkou. „Každý týden s národním týmem mi hrozně pomáhá a posouvá dopředu,“ pochvaluje si.

Aktuální kádr české reprezentace - brankáři: Jan Růžička (Ml. Boleslav), Milan Klouček (Pardubice) a Roman Will ( Čeljabinsk). Obránci: Libor Šulák (Kärpat Oulu), Jakub Galvas (Jukurit), Daniel Gazda (Zlín), Michal Jordán, Dominik Mašín (oba Chabarovsk), Vojtěch Mozík, Andrej Šustr (oba Kunlun), David Sklenička (Jokerit Helsinky), Radim Šalda (Mountfield HK), Jan Ščotka (Litvínov) a David Němeček ( Sparta Praha). Útočníci: Ondřej Beránek, Jiří Černoch, Jakub Flek (všichni K. Vary), Matěj Blümel, Tomáš Zohorna (oba Pardubice), Robin Hanzl, Lukáš Radil (oba Spartak Moskva), David Tomášek (Sparta Praha), Petr Kodýtek, Jakub Pour, Filip Suchý (vš. Plzeň), Ondřej Najman (Ml. Boleslav), Šimon Stránský (Jukurit), Pavel Kousal (Ml. Boleslav) a Hynek Zohorna (Chabarovsk).