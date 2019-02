Telč – Rozpis třiadvacátého kola krajské ligy zavedl hokejisty českokrumlovského Slavoje na led vzdáleného soupeře z Telče.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Jiří Sejkora

Medvědi na ledě celku ze schvostu pořadí potvrzovali roli jasného favorita, což se jim podařilo a šestnáctou výhrou v ročníku si zajistili definitivu vítěze základní části, což je nejvýhodnější pozice pro play off (1. a případně rozhodující 3. zápas budou vždy hrát doma).



Telč – Český Krumlov 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)



První vzájemný duel v sezoně skončil v podzámčí vydřenou výhrou slavojáků poměrem 3:2 a přesně stejný výsledek se zrodil i v odvětě. Krumlovští ještě před polovinou úvodní části odskočili o dva góly, domácí korigovali a po polovině času se dotáhli. Na druhou trefu mladého Hakla v zápase však již domácí odpověď nenašli – a tři body putovaly na konto medvědů.



„Máme velkou marodku, takže jsme horko těžko poskládali dvě obrany a tři útoky. Museli jsme improvizovat, ale zvládli jsme to, i když herně to nebylo ideální. Všichni hráči, kteří nastoupili, zaslouží pochvalu za bojovnost. Výborně zachytal gólman Spáčil, dobře ovšem chytal i domácí brankář,“ hodnotil hrající krumlovský kouč Kamil Šťastný a ještě dodal: „Vyhráli jsme základní část, ale to je jen první takový minicíl. Dobrou sezonu budeme muset hlavně potvrdit v play off. To je úplně jiná soutěž,“ ví trenér.



Fakta – branky: 10. Nohava (Havlík, Prášek), 33. Lander (Bína) – 7. Hakl (Břečka), 8. Gallistl (Břečka), 40. Hakl, vyloučení: 8:5, navíc Šťastný, Hakl (oba ČK) 10 minut, využití: 0:1, rozhodčí: Čáp – Maxa, Lang, 215 diváků.



Sestava Slavoje: Spáčil – Čížek, Svoboda, Kutiš, Břečka – Lukeš, Hakl, Šťastný – Kadlec, Krcho, Klíma – Příchovský, Svěchota, Gallistl.



DOMA V NEDĚLI

Poslední domácí duel v základní části sehrají medvědi v neděli 10. února od 17 hodin s Radomyšlí, která bojuje o osmičku (1. zápas výhra Slavoje 4:1). O týden později mají volno a první část sezony zavřou v sobotu 23. února ve Strakonicích.