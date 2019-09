Do domácí branky se postavil Klouček, mimo sestavu tentokrát zůstali útočníci Doležal, Prokeš a Beránek, s nimi pak stejně jako v minulých zápasech dvojice obránců Pavlin a Svach. V sestavě hostí nechyběl mistr světa z roku 2010 Petr Vampola, naopak nedorazil písecký odchovanec Filip Vlček.

Od začátku se hrálo podle klasického scénáře domácích zápasů v Budvar aréně. Domácí se tlačili do útoku, soupeře přehrávali, střeleckých pokusů na jejich kontě přibývalo, ale na ukazateli skóre stále svítily dvě velké nuly. Nic na tom nezměnila ani první přesilovka zápasu. Nepříliš slavně dopadla ale i premiérová početní výhoda sešívaných.

Až pouhých čtyřiadvacet vteřin před první sirénou obránce Plášil nachytal plachtícím motýlem od modré gólmana Michajlova a dostal svůj tým do vedení. „Začátek zápasu byl z naší strany trochu ospalý. Nehráli jsme tak agresivně, jak jsme zvyklí. Tím jsme nedostali soupeře pod tlak. Ke konci třetiny se to ale zlepšilo a dali jsme také první gól. Ve druhé třetině ukážeme naši větší sílu a napadá nám to tam,“ prorokoval po skončení úvodního dějství slovinský obránce v barvách Motoru Žiga Pavlin.

Je vidět, že zkušený bek hokeji rozumí. Na druhou gólovou radost se totiž po změně stran čekalo pouhých čtrnáct vteřin. Pýchovu přesilovkovou střelu tečoval do slávistické branky M. Novák. Motor poté přežil díky lapačce výborného Kloučka sólo Ondráčka a pak sám zabral. Ostrostřelec Veselý sice nejprve neproměnil sólový nájezd, ale poté po milimetrové přihrávce M. Nováka zpoza branky přidal svou devátou (!) branku v sezoně.

Jeho spoluhráč Gilbert další tutovku spálil a následně se dočkali také sešívaní. V polovině zápasu poslali sudí domácí tým dost přísně na minutu do tří a slávistická ikona Jan Novák bombou od modré snížil na 3:1. A slávisté si troufali ještě víc. Hrubici v rozehrávce obránců Pavla s Lytvynovem vystihl zkušený Vampola a Šmerha po jeho přihrávce snížil na rozdíl jediného gólu.

„Prvních deset minut druhé třetiny bylo z naší strany výborných a zdálo se, že Slavia už je pod námi. Ale při přesilovce pět na tři hosté snížili, pak dali ještě jeden gól a jsou zase ve hře. Ve třetí třetině musíme zase přidat a zápas vyhrát,“ konstatoval po druhé části hry Pavlin.

V domácí kabině byla zřejmě pořádná bouřka, protože ve třetí třetině začal českobudějovický tým zase pořádně přidávat pod kotel. Endál nastřelil tyč a v přesilové hře čtvrtý gól doslova visel na vlásku. Osm minut před koncem přece jen přišel uklidňující čtvrtý gól. Sváteční střelec René Vydarený si nabruslil před Michajlova a bekhendem prostrčil kotouč mezi jeho betony.

V samotném závěru hráli slávisté přesilovku a navíc odvolali gólmana, ale Motor už si tři body zkušeně pohlídal.

Branky a nahrávky: 20. Plášil (R. Přikryl, Vydarený), 21. M. Novák (Pýcha, Kloz), 28. J. Veselý (M. Novák, Kloz), 52. Vydarený (Plášil) – 31. J. Novák ( Šagát, Vrdlovec), 38. Šmerha (Vampola). Vyloučení: 5:6, využití: 1:1. Rozhodčí: Valenta, Hucl – Tvrdík, Šimán. Diváci: 6013.

ČEZ Motor: Klouček – Pavel, Suchánek, Lytvynov, Pýcha, Plášil, Vydarený – Holec, Venkrbec, Christov - J. Veselý, Kloz, M. Novák – Endál, Gilbert, Karabáček – Babka, R. Přikryl, Šimánek. Trenéři Prospal a Totter.

Hlasy trenérů - Václav Prospal (Motor): "První třetina byla svým způsobem vyrovnaná. Soupeř měl více střel. Velmi důležitý byl náš gól na jejím konci a výborně nám vyšel i vstup do druhé třetiny, když jsme potrestali nedisciplinovanost hostí. Slavii jsme ucukli a dali i třetí gól. Naopak ale vlastní nedisciplinovaností jsme umožnili soupeři vrátit se do hry. Nakonec se až do konce mohlo utkání zvrtnout na obě strany. Za vítězství jsme moc rádi. Slavia je nepříjemný protivník, který k nám nepřijel jenom bránit, ale hrát hokej."

Jan Srdínko (Slavia): "Odehráli jsme dobrou první třetinu, kdy jsme byli domácím vyrovnaným soupeřem. Paradoxně jsme v jejím závěru inkasovali. To by se nemělo stávat. Do druhé jsme ale měli špatný vstup a Motor to potrestal. Spíše zázrakem byl po dvou třetinách stav 3:2. Ve třetí třetině jsme se pokusili zápas zdramatizovat, ale to se nám bohužel nepodařilo."