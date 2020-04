O konkrétní resumé z nedohrané soutěže se postaral až nedávný verdikt výkonného výboru Českého hokeje. Díky němu se před deseti týmy tuzemských krajských soutěží včetně „jihočeského“ Pelhřimova otevřely dveře do republikové druhé ligy. V daných klubech nyní nastává čas horečného přemítání o nejbližší budoucnosti: vstoupit, či nevstoupit?

ŠANCE PRO POUTNÍKY

Pomyslná nevyplněná přihláška do republikové soutěže zatím leží na stole pelhřimovských činovníků nedotčena. Klub z Vysočiny působil na druholigové scéně v podstatě ještě před rokem, ale nevyhnul se pádu do krajských vod. Tamní hokej toho využil k mohutné obrodě. Do nového ročníku vstoupil s čistým stolem a novými lidmi u kormidla, kteří v otázce fungování a zabezpečení klubu začínali téměř na zelené louce. Z pohledu A-mužstva bylo ovšem klíčové, že si díky setrvání řady opor uchovalo svou kvalitu a přetavilo ji v suverénní prvenství v základní části soutěže. A právě díky němu má nyní pelhřimovský hokej možnost vrátit se na republikovou hokejovou mapu.

SITUACE NENÍ PŘÍZNIVÁ

Radostný první krok ovšem obvykle provází vyčerpávající maraton prací na zabezpečení soutěže, který navíc ztěžuje současná tíživá situace v boji s koronavirem. V Pelhřimově jsou si dobře vědomi toho, že se jedná o mimořádně těžkou soutěž; odvíjí se sice na poloamatérské bázi, ale co do časové náročnosti a nákladů vyžaduje téměř profesionální podmínky.

„Ten rozdíl je obrovský,“ přiznává činovník tamního klubu Lukáš Vlček, který má na starosti zabezpečení a chod A-mužstva. „Co se týče případné přihlášky do druhé ligy, definitivně jsme se ještě nerozhodli. V současné době se ale bohužel všechno střetává na jednom bodě. Naši partneři nám teď pochopitelně nemohou nic konkrétního slíbit, případně už rovnou oznámili, že budou nuceni svou podporu snížit nebo úplně vypustit,“ doplnil.

Podle slov Lukáše Vlčka pochopitelně probíhá i komunikace s městem, které přijalo od klubu žádost. Jeho rozhodnutí ovšem dorazí k Poutníkům z pochopitelných důvodů až na konci května či v červnu, tedy až po svazem stanovené uzávěrce pro zaslání přihlášky. V neposlední řadě je nutné pobavit se o celé věci s lidmi uvnitř klubu včetně hráčů, ale současná situace společné setkání neumožňuje.

PRIORITOU JE STABILITA KLUBU

Jakkoliv lákavá je možnost vrátit do města rekordů a kuriozit druhou ligu, v plánech pelhřimovského hokejového klubu nehraje zásadní úlohu. „Naší prvotní snahou musí být zajištění dlouhodobé stability klubu a jeho chodu tak, aby dál fungovala mládež a A-mužstvo mohlo hrát alespoň krajskou ligu,“ zdůraznil Lukáš Vlček. „Když to navíc vezmu čistě pocitově, zůstává pro mne minulá sezona taková nedotažená. Tu šanci jsme si prostě nemohli vydobýt na ledě ve finálové sérii… Ale uvidíme, co bude. Čas ještě relativně máme,“ nechal téma druholigové šance pro Pelhřimov otevřené Lukáš Vlček.

Vrátí se do programu jihočeských zástupců z Písku, Tábora a Českých Budějovic tradiční soupeř z Vysočiny?