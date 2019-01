Třinec – Ve 42. kole extraligy prohráli hokejisté HC Mountfield v Třinci 1:2 v prodloužení. V úterýhostí Jihočeši v dohrávce Vítkovice (17.30).

David Kuchejda z Budějovic (v červeném) proti Litvínovu. | Foto: Deník/Václav Pancer

V úterý hostí Jihočeši v dohrávce Vítkovice (17.30).

Na hostující marodku přibyl ke třem zraněným útočníkům Kotalíkovi, Martynkovi a Podlešákovi na poslední chvíli ještě také Tomáš Mertl, kterému vystavila stopku střevní chřipka.



Před televizními kamerami začaly oba celky opatrněji a šance se rodily jen pozvolna. Jako první uhodili domácí, které převzal v minulém týdnu jihočeský trenér Jan Tlačil. V 11. min. při vyloučení Gulaše našel Orava přesným pasem napříč útočnou třetinou Polanského a ten neměl problém zasunout ho do prakticky prázdné branky. „Jakub Orsava mi předložil puk do prázdné branky. Jemu patří poděkování za tenhle gól,“ uvedl autor třineckého prvního gólu.



Krátce poté mohl vyrovnat L. Květoň, ale puk po jeho střele a zákroku brankáře Hamerníka skončil na třinecké brankové čáře, odkud ho stačil vykopnout obránce Richter.



Aktivnější ale byli v prvním dějství Oceláři. Varaďa se ve vlastním oslabení dostal z úhlu až před Kováře, ale ten skvělým zákrokem požár uhasil. Vzápětí dokázal vyrazit nad branku i dělovku Peterka. Těsně před první sirénou mohl vyrovnat ve vlastním oslabení Šimánek, který se dostal až před Hamerlíka, ale našel jen jeho lapačku.



Ve druhé třetině se blýskl opět českobudějovický gólman, který parádním semaforem zlikvidoval další pokus Peterka. Nepřekonal ho ani ve velké šanci D. Květoň. Hostující celek působil do té doby dost nenápadně a vyrovnat se mu podařilo ve 36. min. také hodně nenápadným gólem. Kuchejdovu střelu z dost uctivé vzdálenosti zaclonil Červený a Hamerník našel kotouč až ve své síti. „David vystřelil, já jsem projel před brankou a gólman nic neviděl, takže to tam spadlo,“ popsal Rudolf Červený vyrovnávací gól.



Závěrečné dějství přineslo z obou stran velice opatrný hokej. Ani jeden ze soupeřů nechtěl udělat chybu, která by ho stála všechny body. Prodloužení tak bylo logickým vyústěním vývoje zápasu.

V prodloužení rozhodl po necelých dvou minutách o výhře Třince Peterek.

Branky a nahrávky: 11. Polanský (Orsava, Richter), 62. Peterek (M. Hořava, Zíb)– 36. Kuchejda (Burian).

Vyl. 3:6, využ. 1:0. Rozhodčí: Hradil, Mikula – Bryška, Novák. Diváci: 2345.



Třinec: Hamerlík – Novotný, Zíb, Lojek, Klouček, Richter, Bolf, Kania, Hudec – Klimenta, Bonk, Varaďa – D. Květoň, Peterek, Adamský – Orsava, Polanský, M. Hořava – McGregor, Ostřížek, Hrňa. Trenéři: Tlačil, P. Marek a Janků.



České Budějovice: Jakub Kovář – J. Novák, Vydarený, Ptáček, Kranjc, Němeček, Mikuš, od 21. min. navíc Kolarz – Horna, Kašpařík, Šimánek – Gulaš, Langhammer, L. Květoň – Kuchejda, Červený, Burian – Švihálek, Pšurný, J. Marek. Trenéři: F. Výborný, Kupka a Gula.