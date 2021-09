Branky a nahrávky: 19. Marcilis (D. Kratochvíl, Pechlát), 27. Klimeš (Mikeska), 47. Fr. Bárta (Jiří Bárta, Mikeska) – 3. J. Švec (A. Mikeš), 22. J. Švec (A. Mikeš, Franta), 22. D. Kovář (Křenek), 39. M. Hrubý (Dlouhý), 40. A. Mikeš (M. Hrubý, Dlouhý), 48. Menšík (D. Kovář, A. Mikeš). Rozhodčí: M. Trnka – Knor, Votruba. Vyloučení: 5:4, navíc M. Čančura (Veselí) 5 minut + do konce. Využití: 0:2. Diváci: 89. Veselí: F. Dvořák – Žouželka, Dušák, M. Čančura, J. Benda, L. Míchal, Fencl, Štěcha – Jiří Bárta, Mikeska, Fr. Bárta, Klimeš, R. Benda, Vlach, Pechlát, Marcilis, D. Kratochvíl, T. Novák. Strakonice: Myslivec – Cibuzar, D. Kovář, Kopenec, M. Hrubý, Franta, D. Škoda – Jiřinec, Křenek, Hradský, A. Řehoř, Dlouhý, P. Šebesta, J. Švec, AS. Mikeš, Menšík.

Nejlépe do krajské ligy vstoupil českobudějovický Samson, který si hladce poradil v derby s Hlubokou. Budějovický tým svou sestavu vyšperkoval o Radima Vrbatu, Václava Nedorosta, Martina Hanzala, René Vydareného či Vladimíra Sičáka a nedal svému soupeři šanci. Václav Nedorost se naví blýskl hattrickem.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.