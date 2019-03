Když se ještě s odstupem několika dní ohlédnete za vítěznou čtvrtfinálovou sérií s Havířovem, co vám řekla?

Jsme hlavně rádi, že jsme postoupili. Bylo to v šesti zápasech, což asi odpovídá průběhu. Při utkáních venku jsme byli kompaktnější a obětavější. Byli jsme více v play off módu. Doma nám nevyšly začátky zápasů. Ze tří utkání jsme na svém ledě dvě prohráli. To vás v play off může stát i celou sérii. Díky vítězným zápasům venku jsme to uhráli. Oba gólmani podali velice solidní výkony, dařilo se slušně i našim speciálním formacím. Ve venkovních zápasech nám nechyběla obětavost a týmovost. To rozhodlo. Klíčovým byl třetí duel v Havířově za stavu 1:1, kdy jsme se zase dostali do vedení v sérii a pořád jsme ho udržovali. Soupeř tak byl pořád pod tlakem. Třetí utkání bylo podle mého klíčové.

Na konci první třetiny šestého zápasu byl ze střídačky vykázán hlavní trenér Václav Prospal a utkání jste dokoučoval vy. Ze stavu 0:1 pro soupeře jste otočili na 4:1 pro vás. Skoro se nabízí věta: „To je dost, že vám to také jednou půjčili.“ Ale vážně, byla to pro celou střídačku velká změna, že na ní chyběl hlavní trenér?

Cítil jsem hlavně velkou zodpovědnost, protože to byl důležitý zápas. Člověk nechce nic pokazit. Jsem rád, že to vyšlo a nebyly na střídačce nějaké problémy. Dohráli jsme to a měl jsem pořád pocit, že zápas zvládneme. Roman Přikryl mohl přidat gól na 4:1. Kdyby proměnil, tak mohlo být hotovo už mnohem dřív. V poslední třetině jsme ale kontrolovali hru a drželi se na kotouči. Jsem rád, že jsme to zvládli. Je to týmová práce. Franta Bombic nám výborně připravuje videa a doplňujeme se. Neviděl bych v tom nějaký problém.

Nějaké vtípky směrem k vaší osobě přesto neproběhly?

To ne. Spíše směrem k Poldovi Bláhovi, který mi pomáhal s obránci. Toho si kluci vychutnali. A na týmovém WhatsAppu nějaké vtípky také proběhly. Proč jsme ho prý neposlali na tiskovku.

Čtvrtfinále jste dohráli v neděli, další zápas vás čeká v pátek. Měli jste dostatečný čas na regeneraci?

Vyšlo to ideálně. Kdybychom hráli jako Vsetín ještě sedmý zápas, tak bychom měli jenom jeden den volna, jeden trénink a k tomu ještě cestování. Takhle to bylo akorát, protože jsme nevypadli ze zápasového rytmu. Dva dny jsme měli volno, dva dny jsme trénovali. Tak by to mělo být. Pro nás dobrý scénář.

Čekáte od Vsetína hodně odlišný způsob hokeje oproti Havířovu?

Nějaké rozdíly oproti Havířovu tam určitě jsou, i když také mají velké hráče. V posledním utkání základní části na nás byl Vsetín výborně připraven a chtěl si uhrát druhé místo. V tu dobu jsme byli zklamáni, že skončíme třetí. Ale teď naopak vidím naši šanci v prvních dvou zápasech, které hrajeme venku. Především ten první je podle mě strašně důležitý. Ve čtvrtfinále proti Prostějovu byli Vsetínští v prvním utkání strašně nervózní, ale když ho zvládli, tak to druhé kontrolovali a dostali se do vedení 2:0. Nechci říct, že je to klíčový duel, ale každopádně hodně důležitý. Vsetín hraje v tomto týdnu doma tři zápasy a není lehké všechny tři vyhrát. Jeden už uhrál, i když byl v sedmém zápase pod velkým tlakem. To zase může mít pozitivní vliv na jeho sebevědomí.

Vzájemná bilance ze základní části je vyrovnaná. Může to mít nějaký vliv i na nadcházející play off?

Ve Vsetíně jsme odehráli dva kvalitní zápasy. Možná jsme tam hráli nejvyrovnaněji ze všech týmů. Některými věcmi soupeři určitě nesedíme. Ale on se na nás v každém případě dobře připraví a bude mít velkou motivaci. V této situaci vidím naši šanci v tom, že začínáme venku. A bude záležet jen na nás, jak ji využijeme.

O produktivitu Vsetína se stará především jeho první řada. Zaměříte se na ni o něco více?

Vždycky reagujeme na soupeře a vývoj zápasu. Sledujeme, kdo jde z druhé strany na led. Ale nebude to nějaké striktní, že bychom nasazovali některou naši formaci na konkrétní řadu soupeře. Hrajeme ofenzivně a chceme, aby spíše soupeř musel reagovat na nás. Nevím, jestli by náš tým vůbec uměl hrát nějak defenzivně. Chceme tvořit hru. Náš hokej je hodně o bruslení a produkování střeleckých příležitostí. Takže soupeře budeme samozřejmě sledovat, ale soustředíme se sami na sebe.

Budou vám chybět někteří hráči?

Jirka Šimánek už začal bruslit a pokud bychom se dostali přes semifinále do baráže, tak by se asi zapojil do hry. Mitch Fillman také zřejmě ještě nebude hrát. Jinak jsou všichni zdraví a natěšení do Vsetína.