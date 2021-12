Odchovanec holešovického klubu byl v domácím prostředí dlouho spokojený. „Zažil jsem se Spartou super zápasy. Ze začátku jsem sice moc nehrál, ale pak přišla nějaká zranění a dostal jsem se do podobné pozice, jakou jsem měl v Budějovicích. To mě hodně zvedlo a bylo to super. Jenže pak se můj čas na ledě začal zase krátit,“ konstatuje.

Prosadit se ve Spartě není nic jednoduchého. „Sparta má spoustu výborných hráčů, je to krásný klub, ale člověk potřebuje mít ze hry také potěšení, které se vytrácelo. Vyhodnotil jsem si, že by pro mě bylo lepší zkusit to jinde. Nebylo to ze dne na den, zrálo to ve mně delší dobu,“ vysvětluje.

Každý tým má jen pár hráčů, na kterých to stojí, zdůrazňuje Stanislav Bednařík

V Motoru strávil tři sezony, takže se vrací do známého prostředí. „Je taková doba, že vás klub může vyměnit prakticky kamkoliv. Řešil jsem nakonec jenom dvě možnosti. Budějovice byla jedna z nich, kam jsem rozhodně chtěl jít,“ zdůrazní.

V českobudějovické kabině našel Doležal známé prostředí, ale z větší části jiné mužstvo. „Hlavně jsem vnímal, že mě tady chtějí trenéři, vedení klubu i ostatní kluci. Cítím se tady dobře a mám tady spoustu lidí, kteří o mě stojí. To je na tom asi to nejhezčí,“ svěřil se.

Zápasy Motoru sledoval i v této sezoně, i když už působil ve Spartě. „Klukům jsem fandil, aby se to po minulé nepovedené sezoně zvedlo. Soutěž rozjeli dobře, teď sice přišly nějaké porážky, ale tabulka je strašně vyrovnaná a doufám, že i já týmu pomohu zase někam výš,“ přeje si.

Hostování pod Černou věží má Doležal do konce ledna. „Potom se uvidí, co bude dál,“ nechce předbíhat.