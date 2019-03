První finálová bitva dua nejlepších týmů základní části mezi krumlovským Sharksem a budějovickým týmem Dami Guns byla k vidění na ZS Český Krumlov.

Z důležitého prvního úspěšného kroku k titulu se v podzámčí radovali hráči z krajské metropole. O výsledku rozhodla už první dvacetiminutovka, po které měli Budějovičtí k dobru tříbrankový náskok. V dalších dvou již vyrovnaných třetinách se zrodil dílčí smír, a tak mečbol mají na svých hokejkách hráči Dami Guns.

1. finále SOP:

Sharks Český Krumlov – Dami Guns České Budějovice 4:7 (1:4, 1:1, 2:2), branky: Vodička, Prokeš, R. Fučík, Unger – Vaňous 2, Kozel, Ťoupal, Suchan, Tlačil, J. Klement.

Finálová odveta je na programu už tuto neděli 17. března od 18.30 hodin na druhé ploše budějovické Budvar arény (pozn. – případný rozhodující třetí zápas by se při vyrovnání série opět stěhoval na led vítěze základní části do Českého Krumlova a hrál by se v sobotu 23. března od 16.30 hodin).