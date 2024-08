Podle serveru Novinky.cz se to událo v neděli odpoledne. „Můžeme potvrdit, že případem neopatrné manipulace s ohněm ve Frymburku se zabýváme,“ potvrdil českokrumlovský policejní mluvčí Miroslav Šupík s tím, že jedna z dívek je mladistvá (méně než 18 let) a druhá nezletilá (méně než 15 let). „Vzhledem k věku poškozených se k případu nebudeme více vyjadřovat, vše prošetřují policisté z Lipna nad Vltavou jako ublížení na zdraví z nedbalosti.“

Vzhledem k věku poraněných žádné další informace neposkytla ani Zdravotnická záchranná služba JčK. Podle Novinek.cz má jedna z dívek popáleniny asi na třiceti procentech těla, druhá asi na deseti procentech těla.