Za hranicemi soudí gang lupičů, který do vzduchu vyhazoval bankomaty

Gang, který vyhazoval do vzduchu bankomaty v Německu a v Rakousku a nakradl téměř 3,5 milionu eur, skončil před soudem. Bohužel jde jen „malé ryby“, šéfové zůstávají neznámí. Minulý rok psal Deník o případu, kdy lupiče z Horního Rakouska až do Přední Výtoně na Lipensko pronásledovala policie. Honička tehdy skončila nárazem služebního vozu do auta prchajících podezřelých. Zadržen byl tehdy Nizozemec s tureckými kořeny, dalším dvěma se podařilo utéct.

Jeden z vybraných bankomatů. | Foto: DK