Aktivita internetových podvodník nepolevuje a neubývá ani těch, co se nechají nachytat, a to i na Krumlovsku. Policii se ozval muž, který neznámému pachateli, jež se vydával na dívku, poskytl intimní materiál a pak čelil vydírání. Další žena přišla o sto tisíc korun.

Je mu třiatřicet let a pochází z Českokrumlovska. Údajná Anička Horváthová ho kontaktovala ve středu 26. června na Facebooku. Začala si s ním dopisovat, aniž muž tušil, že jde o falešný profil. „V průběhu konverzace dosud neustanovený pachatel poškozeného pomocí flirtu přiměl k tomu, aby se s ním spojil přes videohovor,“ popsal podrobnosti policejní mluvčí Miroslav Šupík. „Během tohoto se podvodníkovi následně podařilo získat to, o co mu celou dobu šlo. Intimní materiál, který by mohl použít k vydírání poškozeného.“

To se také přesně stalo. Pachatel po muži chtěl, aby mu poslal peníze. Začal na 7 000 euro, nakonec mělo jít o 5 000 korun. „Poškozený se zachoval správně, neboť pachateli žádné peníze neposlal a obrátil se na policii,“ dodal mluvčí. „Když však pachatel nedostal zaplaceno, splnil svoji výhrůžku a intimní video rozeslal přátelům poškozeného.“

Případ mají na stole českokrumlovští kriminalisté, kteří ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu vydírání. Pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí u soudu trest odnětí svobody v rozmezí od šesti měsíců do čtyř let nebo peněžitý trest.

Žena chtěla zbohatnout sledováním videí

Jihočeští policisté mají na stole i další případ internetových podvodů. Ten se odehrál v polovině června. „Poškozená myslela, že zbohatne tím, že bude sledovat videa. Dosud neustanovený pachatel poškozenou kontaktoval nejprve prostřednictvím aplikace WhatsApp a poté na sociální síti Telegram,“ popsal Miroslav Šupík. „Zde ji přesvědčil o tom, že zbohatne tím, že bude sledovat videa. Pachatel následně v průběhu konverzace ženě nabídl možnost, stát se VIP a vydělávat tak více peněz. Podmínkou byla samozřejmě investice vlastních finančních prostředků.“ Dvaapadesátileté ženě z Českobudějovicka se tato myšlenka zalíbila natolik, že pachateli v několika platbách poslala nejméně 100 000 korun. „Jak už to tak bývá, pachatel s ženou následně přerušil veškerý kontakt. Žena tak místo přivýdělku o peníze naopak přišla,“ dodal mluvčí s tím, že případem se zabývají policisté z obvodního oddělení v Boršově nad Vltavou.

I oni ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvod. Pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí u soudu trest odnětí svobody v rozmezí od jednoho roku do pěti let nebo peněžitý trest.