Napůl bezvládného muže, který spadl ze skály pod českokrumlovskou Objížďkovou ulicí do Vltavy přímo v centru Českého Krumlova, bylo třeba dostat na břeh přes celou řeku. Policistům, kteří do proudu šli i s pistolemi a vysílačkou, pomáhal, kdo mohl.

Mimořádný zákrok mají za sebou policisté z Obvodního oddělení Český Krumlov. V neděli po deváté večer telefonovala na tísňovou linku žena, která byla na procházce v Českém Krumlově u Vltavy na Náplavce vedle pivovaru, že do řeky spadl ze skály na druhém břehu nějaký muž a snad z řeky volá o pomoc. Do akce obratem vyrazila policejní hlídka.

„Policisté prap. David Moravec a prap. Roman Lisý neviděli jinou možnost, jak muži rychle přispěchat na pomoc, než řeku přebrodit, a to i s výstrojí,“ přiblížil krajský policejní mluvčí Jiří Matzner. „Druhý břeh řeky je totiž nepřístupný. Hrozilo také, že by se částečně bezvládný muž mohl dostat do proudu, do hloubky a utonout.“

Muž komunikoval jen s obtížemi, a tak se policisté rozhodli zariskovat. „I když nedokázali posoudit rozsah jeho zranění, přes řeku ho transportovali k Náplavce, kam přivolali záchranou službu. Na břehu zraněného zabalili do termofolie a ošetřili mu povrchová zranění,“ líčil mluvčí.

Nevěděl, kde je a co se stalo

Muž, který do řekl spadl, vůbec nedokázal vysvětlit, jak se dostal na skálu ani jak a proč z ní spadl nebo jestli skočil schválně. „Po ošetření na místě zdravotníci pacienta převezli do nemocnice. Bylo potřeba vyloučit, zda následkem pádu neutrpěl vnitřní zranění,“ pokračoval mluvčí s tím, že policisté děkují také lidem, kteří hlídku zavolali, s mužem komunikovali a policistům pomáhali.

„Na služebně pak už jen policistům zbývalo se převléknout, vyčistit, vysušit zbraně a počkat, zda se vzpamatuje vykoupaná vysílačka.“

Mluvčí ZZS JčK Zuzana Fajtlová upřesnila, že muž spadl z kolmého srázu z výšky asi 8 metrů a skončil pod skálou, ne přímo v řece. „Na místo jsme vyslali dvě českokrumlovské posádky. Muž byl při našem příjezdu při vědomí, ale utrpěl poranění hlavy a dolní končetiny. Po ošetření byl ve stabilním stavu převezen na urgentní příjem krajské nemocnice,“ dodala.