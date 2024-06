Že se stále najdou důvěřivci, kteří neznámému člověku, jenž se představí jako pracovník banky, pošlou bez přemýšlení všechny své peníze, může v dnešní době někomu připadat přímo neskutečné, bohužel to je zároveň stále realita všedních dnů. Jedna taková žena se našla i na Krumlovsku a falešnému bankéři poslala bezmála 200 tisíc korun. Druhá už se ale napálit nenechala.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Roman Dušek

„Dalším z případů podvodu ze strany falešného bankéře se aktuálně zabývají policisté z obvodního oddělení v Českém Krumlově,“ oznámil krumlovský policejní mluvčí Miroslav Šupík. „Podvodník si tentokrát jako svou oběť vybral pětapadesátiletou ženu. Té se v úterý 18. června 2024 v rámci telefonního hovoru již klasicky představil jako pracovník banky. I v tomto případě se pachateli podařilo ženu přesvědčit, že má napadený bankovní účet.“

Ženě řekl, že na jejím účtu dochází k podezřelým transakcím, načež poškozená uposlechla instrukce „bankéře“. Aby svůj účet „zachránila“, poslala mu bezmála 200 000 korun. „Krumlovští policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvod,“ doplnil mluvčí s tím, že v případě dopadení a prokázání viny hrozí pachateli u soudu trest odnětí svobody v trvání od jednoho roku do pěti let nebo peněžitý trest.

Seniorka na smyšlenou historku neskočila

Ne vždy se ale podaří pachateli dotáhnout podvod do úspěšného konce. „K jednomu z případů se šťastným koncem došlo téhož dne. Pachatel to tentokrát zkusil s legendou, že má poškozená již dva roky založený účet na AnyDesk, na kterém má uloženou částku ve výši nejméně 10 000 amerických dolarů,“ přidal další podrobnosti Miroslav Šupík. „Aby jí mohla být částka vyplacena, musela si poškozená v první fázi zmíněnou aplikaci nainstalovat do svého notebooku a přihlásit se do svého internetového bankovnictví.“

V průběhu další komunikace s pachatelem však začalo být jednaosmdesátileté ženě něco podezřelého. „Notebook tak vypnula a hovor s podvodníkem ukončila,“ pokračoval mluvčí. „Seniorka si svým včasným prozřením velmi pravděpodobně zachránila své finanční prostředky.“ Poškozená se pak se svým příběhem obrátila na českokrumlovské policisty, kteří ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvod ve stádiu pokusu. „V tomto případě hrozí pachateli u soudu až dvouletý trest odnětí svobody, zákaz činnosti nebo propadnutí věci,“ uzavřel policejní mluvčí.

