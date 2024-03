Českokrumlovští kriminalisté zahájili trestní stíhání osmadvacetiletého muže, kterého obvinili z pokusu znásilnění. Toho se měl dopustit minulý týden, v úterý 5. března dopoledne, v jedné obci na Českokrumlovsku.

Znásilnění. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

O kterou obec šlo, policejní mluvčí Miroslav Šupík s ohledem na soukromí poškozené neupřesnil, nicméně popsal, že obviněný na svou jednapadesátiletou příbuznou nejprve slovně naléhal, aby svolila k pohlavnímu styku. „Když ji nedokázal přesvědčit, shodil ji na zem, lehl si na ni a rukama ji pevně držel okolo těla,“ popsal mluvčí. „Přitom ji osahával a snažil se jí rozepnout kalhoty. Poškozená se nakonec i za pomoci křiku a volání o pomoc útoku ubránila.“

I přes to, že se pachateli nepodařilo znásilnění dokonat, trestu neunikne. „Byl totiž zanedlouho po činu vypátrán a zadržen českokrumlovskými policisty. Ti následně zahájili jeho trestní stíhání, přičemž ho obvinili ze spáchání přečinu znásilnění ve stádiu pokusu,“ upřesnil Miroslav Šupík s tím, že pokud soud obviněnému prokáže vinu, hrozí mu odnětí svobody v trvání od šesti měsíců do pěti let.