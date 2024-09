Společně měl „podivný pár“ v prosinci roku 2021 v malé obci na Českokrumlovsku napadnout batole, které svým zraněním podlehlo. Skutek je kvalifikován jako těžké ublížení na zdraví dítěte do 15 let věku s následkem smrti, v případě prokázání viny jim hrozí trest od 8 do 16 let ve vězení. Muž (33), který nebyl otcem dítěte, je na útěku, patrně v zahraničí, a řízení je proti němu vedeno jako proti uprchlému, jen za přítomnosti obhájkyně. Matka (30), která má být spolupachatelkou, je navíc obžalovaná z ohrožení výchovy dítěte.

Obžaloba byla podle soudce Milana Kučery vznesena již před rokem. „Druhý obžalovaný se ale evidentně soudu a trestnímu řízení vyhýbá. Pátrá se po něm, ale do současnosti není jisté, kde pobývá. Předpokládáme, že je v cizině, proto na něj byl vydán mezinárodní zatykač,“ vysvětlil úvodem.

Podle státní zástupkyně Dagmar Šimákové, která přednášela obžalobu, ke skutku došlo v noci z 2. na 3. prosince 2021. „V bytě jeden z dvojice úmyslně pravděpodobně pěstí napadl patnáctiměsíční dítě. Jeho zranění se projevovalo chrčením a poruchou vědomí, až ráno k nezletilé přivolali zdravotnickou pomoc,“ zmínila s tím, že dívenka utrpěla rozsáhlá vnitřní zranění v oblasti hlavy a krvácela do lebeční dutiny. Holčička byla hospitalizovaná na JIP českobudějovické nemocnice, nicméně i přes složitou operaci mozku svým zraněním ještě ten den odpoledne podlehla.

Prý neví, co se stalo

Obžalovaná hubená bruneta prý udělala chybu. „Od té doby jsem ho neviděla, odstěhoval se, protože ublížil mému dítěti. Nechci ho už vidět, kdo jiný by to byl? Nebyla jsem u toho, nevím, co se stalo,“ uváděla. Zanechala mu podle svých slov zprávu v Messengeru: „Proč jsi jí to udělal?“. Odpovědi se ale nikdy nedočkala.

Žena v soudní síni plakala, vzlykala a nebylo jí dobře rozumět. Tvrdila, že dcerka ráno žila, což později vyvrátili znalci. „Dala jsem jí mléko jako vždycky a šla jsem si vypít ke kamarádce kávu. Hlídal P., který byl ještě v polospánku, pak jsem slyšela křik a chrčení,“ tvrdila.

Prý neví, co se stalo. „Nebyla jsem u toho, v životě bych jí nic neudělala. Byla nejhodnější dítě na světě, přátelský smíšek. Tichá hodná holčička, nikdy si to nepřestanu vyčítat,“ pokračovala. Zvláštní prý bylo, že několik dní před incidentem pokaždé, když zahlédla nového partnera, plakala. „Nikdy jsem ale neviděla, že by jí něco udělal,“ opakovala. Fyzické tresty prý v rodině nepraktikovali, občas nějaké plácnutí přes zadek nebo ručičku, když děti zlobily.

Postupně se rozhovořila o své drogové minulosti i závislosti tehdejšího přítele, s nímž v době smrti dítěte žila jen dva měsíce. „Kouřil marihuanu jako cigarety, někdy i dvacetkrát za den. Když neměl, byl výbušný, ale nechoval se agresivně a násilně. Nikdy na mě nevztáhl ruku, pamatuji si jedinou facku,“ popisovala obžalovaná.

V podobném duchu se nesla i výpověď spolupachatele, kterou soudce přečetl z policejního protokolu. „Není možné, že by jí někdo bouchnul. Všechno bylo normální, rodinná idylka, koukali jsme na televizi, dávali si chipsy, děti už spaly. Ráno mě vzbudila mikrovlnka, když partnerka ohřívala malé mléko, starší dostala k snídani chleba s paštikou,“ citoval. Probudil ho prý křik. „Šlo to z postýlky, malá chrčela a měla pěnu u pusy, oči v sloup. Nevěděl jsem, co se děje, hladil jsem ji a čekal na záchranku,“ vypovídal muž po skutku.

Děti si spolu hrály vždy pod dohledem, neubližovaly si. „Malá plakala, když se jí něco nelíbilo. Byla usměvavá, roztomile žvatlala, začínala pomalu chodit. Ne, neudeřil jsem jí,“ reagoval na otázky kriminalistů. V postýlce prý měla plyšáky a nějaké hračky, viděl i chrastítko, ale o to by si prý neublížila. „Vybavuji si, jak ležela na zádech a byla bezvládná,“ dodával. Po její smrti mu prý M. řekla, až zklikviduje postýlku a všechny její věci. „Matraci, deky, pod kterými spala, chtěla to hned, když se vrátila z nemocnice,“ zapsali si policisté. „To si nevzpomínám, spíše jsem mu to odkývala,“ reagovala na výpověď obžalovaná.

Znalci vyloučili nehodu i špatný zdravotní stav

Podle znalců z oboru soudního lékařství Evy Tomáškové a Zdeňka Šenkýře dítě zemřelo na úrazový otok mozku a řadu krevních výronů způsobených tupým předmětem. „Podle našich zjištění je ideálním mechanismem úder pěstí či bříšky prstů. S největší pravděpodobností o dva údery, do brady a na tvář,“ konstatovala Eva Tomášková.

Násilí bylo patrné jen v oblasti hlavy a obličeje. „Na tělíčku neměla nic. Šlo o několik hodin stará poranění, která odpovídají zhruba času vzniku kolem půlnoci. Poranění mozku i obličeje vznikly současně,“ doplnil Zdeněk Šenkýř. Dívenka nebyla podle lékařských zpráv z pediatrie nemocná a nemohla jí ani prasknout svévolně cévka.

Doplnili také, že není možné, aby taková zranění způsobil pád nebo se stala jinou formou. „Muselo dojít k prudkému pohybu. Nekontrolovaný pád můžeme vyloučit, mechanismus tomu neodpovídá, i když děti jejího věku nemají vyvinuté krční svalstvo, aby náraz tlumilo. Přikláníme se k uhození a naražení hlavičky na předmět,“ upřesnil soudní lékař.

Pít mléko ráno už rozhodně nemohla, byla v bezvědomí. „V žaludku měla povlak mléčné tekutiny, který by odpovídal konzumaci posledního jídla večer, cca v 22.30 hodin,“ dodala další zjištění primářka soudnělékařského oddělení v Nemocnici České Budějovice.

Pokud by zavolali včas lékaře, mohla přežít. „Pokud dojde k odsátí sraženiny v mozku do hodiny po úrazu, šance na přežití se zvyšuje. Pravděpodobně by se to stihlo, kdyby volali pomoc včas,“ uváděl její kolega.

Podle očitých svědků šlo o sociálně slabší rodinu, děti často neměly co jíst, nechodily moc ven, holčička zůstávala většinu času v postýlce, hlídali je různě příbuzní, tety, strýcové a kamarádi. Marie byla na mateřské, manžela měla ve vězení, Patrik k ní přijel na jih Čech jako kamarád, chtěl jí údajně pomoci s manuální prací, znali se už z dřívějška, z rodiště ve Středočeském kraji.

Obžalovaná mimo jiné přiznala, že je bývalou uživatelkou pervitinu, ale během prvního těhotenství prý přestala. „Brala jsem od puberty, asi pět až sedm let, když jsem čekala první dceru, přestala jsem,“ uvedla. Aktuálně žije opět s manželem, s kterým má dvě dcery, šestiletou a dvouletou, a dalšího potomka mají na cestě.