Svázaná a zbitá zemřela na udušení

Aleš měl loni 10. září v penzionu Pamela v blíže neurčenou dobu mezi 3.58 a 8.40 hodin usmrtit čtyřiačtyřicetiletou ženu, uživatelku drog, za účelem získat si pro sebe majetkový prospěch. „Po slovní rozepři ji fyzicky napadl, svalil na zem, klekl na krk. Do úst jí vložil molitan z podprsenky, přes ústa jí nalepil lepicí pásku a kolem hlavy omotal BDSM opasek. Rdousil ji svázanou drátem, aby získal pervitin,“ popisoval Tibitanzl.

Ženě měl kromě drog schovaných pod polštářem sebrat také ze stolku peněženku se sedm sty eury a dvěma tisíci korunami, platební kartu, kufr s oblečením a další věci. „Příčinou smrti bylo udušení po ucpání dýchacích cest,“ upřesnil státní zástupce.

Dalším jeho protizákonným jednáním mělo být 3. září ráno loupežné přepadení ženy u Vrbenských rybníků. „Chtěl peníze. Křičel: Já tě zabiju. Ženě způsobil pěstmi vícečetné hematomy v obličeji, které si vyžádali ošetření v nemocnici,“ popisoval Tibitanzl s tím, že si násilím přisvojil její mobil.

Výčet dalších skutků se týkal vloupání do chat a rekreačních objektů v okolí Kaplice, Blanska či Bujanova nebo drobných krádeží v obchodech ve Velešíně, Českých Budějovicích či hostinci. Škoda byla vyčíslena na více než 50 tisíc korun a poškození majetku v dalších jednotkách tisíc. V chatkách kradl víno, pivo, kávu, ale i deky, polštáře, spacák, elektroniku jako rádio, vrtačku s příslušenstvím, mobily, notebooku, klíče od vozidel i hotovost. V obchodech se zaměřoval na cukrovinky jako čokolády a sušenky. Jak sám přiznal, za přečin krádeže byl již několikrát soudně trestán.

Podle obhájce Michala Postla jeho klient nesouhlasí s kvalifikací a popisem skutku týkající se vraždy a u přepadení tvrdí, že jej nespáchal. „Přiznávám a za jasné a nesporné považuji vloupání a krádeže. Beru za ně odpovědnost, dluhy k poškozeným se budu snažit splácet,“ uváděl potetovaný snědý muž.

Je nesporné, že zemřela, řekl obžalovaný

K samotné vraždě se dostával dlouho a jeho výpověď byla dosti zmatečná. „Z faktického hlediska je nesporné, že Diana zemřela. Stalo se, co se stalo, nemůžu to vrátit. Je mi to moc líto. Stavím se k tomu zodpovědně. Nechci se hájit tím, že jsem blázen, ale byl jsem pod vlivem drog,“ uváděl.

Potyčka mezi dvojicí prý vznikla neplánovaně. Žena ho pozvala do Dvořiště, protože měl problémy a chtěla mu poskytnou azyl. Znali se z dřívějška z Kaplice. „Nechtěl jsem ji okrást, ani jí vzít drogy. Neměl jsem v úmyslu jí sáhnout na život, když jsem odcházel, byla podle mě živá,“ popisoval Aleš Š.

Údajně se prý ani neskrýval, neutíkal a nezahlazoval stopy. „Motal jsem se v kruhu, to, že zemřela, jsem se dozvěděl až od policie,“ uváděl dále.

Na místě loupežného přepadení v Českých Budějovicích prý byl, ale není jeho pachatelem. „Pohyboval jsem se tam, řekl jsem, jak to bylo. V tom smyslu se snažím prokázat nevinu. Neudělal jsem to, nemůžu se k tomu přiznat,“ pronášel.

Téměř polovina života ve vězení

Na dotazy soudce však reagoval poměrně agresivně, nenechával ho domluvit, a tak mu senát hrozil vyvedením ze soudní síně či dalším trestným činem na vrub, pohrdáním soudu. Později vyšlo najevo, že byl již 10krát soudně trestán a za mřížemi strávil 18 let svého života, a to za skutky jako loupežné přepadení, znásilnění, krádeže a podobně. Z výkonu byl propuštěn naposledy loni 23. dubna. Nikdy také neměl stálé bydliště, potloukal se různě, naposledy v Praze, Kaplici a Velešíně.

„Nedařilo se mi sehnat ani zaměstnání, chodil jsem k farářovi sekat trávu a pomáhat, byl jsem v evidenci na úřadu práce. Když mě pustili, začala válka na Ukrajině, bylo těžké se integrovat,“ vymlouval se. Přiznal se také k dluhům ve výši asi 200 tisíc, většinou za soudy, advokáty a neplacení škod, které napáchal mnoha poškozeným.

Se zavražděnou ženou se prý poznal náhodou skrze drogy, protože je sám užíval. „Kupoval jsem pervitin, třikrát, čtyřikrát v týdnu, občas jsem si dal s kamarády a kamarádkami, zbytek jsem ředil kapkami na větší množství a prodával dál. Nic jiného mi nezbývalo,“ popisoval svůj způsob obživy.

Bral také různé kšefty, pro zesnulou a její komplice měl ukrást nějaké maso, hygienu a chlast za gram perníku. „Po měsíci mě pozvala na kávu, vyprávěla o životě, o svých problémech. Dali jsme si spolu nějaké drogy. Byla citlivá, oni z ní dělali blázna, chtěli na ni prý hodit i nějaké dluhy,“ zmiňoval.

Sama ho pozvala

Na přelomu srpna a září už se pohyboval v Českých Budějovicích, přespával v azylovém domě, chodil do K-centra za 50 Kč na noc. „Nechtěl jsem být na ubytovně ve Velešíně, byli tam brouci,“ doplňoval. Pak se mu Diana znovu ozvala přes facebook. Psali si a pozvala ho na návštěvu do Pamely. „Navrhla mi, ať přijedu, že jí s něčím pomůžu. Jeli jsme spolu z Kaplice autobusem,“ vzpomínal na okamžiky před tragédií.

Ona prý pracovala na baru, byly tam i další dvě dívky a několik mužů. Chtěl zůstat jen přes víkend a odjet, ona prý měla jiné úmysly. „Hádala se s manželem, vyhrožoval jí. Něco prý provedla, moc mluvila, asi šlo o drogy. Slyšel jsme je v noci přes zavřené dveře, ale zase jsem usnul,“ dodával.

Ráno ho prý vzbudila a tvrdila, že jí nechává sledovat. „Byla zoufalá. Vykoupal jsem se, šel jsem na bar, pak jsem jí opravoval zadní rozbité dveře. Dali jsme si s klukama na baru nějaké drogy, co jsme od ní dostali, večer jsme si normálně povídali, byli jsme společně i na benzině pro nějaké věci, nákup, cigarety a podobně,“ jmenoval.

Později večer vybouchla

Později večer jí prý ukázal fotku nějaké holky a ona začala bezdůvodně žárlit. „Tohle mi nedělej, víš, že nemůžu být bez doteku. Odešla pak nahoru. Já si zapálil cigaretu,“ říkal s tím, že pak vyrazil za ní zjistit, co se děje. Situaci nechápal, protože spolu nikdy nic neměli. „Nakonec mi osvětlila své pocity. Tvrdila, že se jí líbím. Chtěla, abych neodcházel a zůstal s ní. Byla divná, roztěkaná, hrozně naštvaná, nadávala mi. Šlo o těžkou hysterii z její strany, nešlo ji uklidnit,“ podotýkal.

Potom ho poslala na bar pro peněženku a nabíječku. „Měla bludy, začala s tím, že se jí ztratily drogy. Že jsem jí je ukradl. Lítala po pokoji, nadávala. Už jsem začínal být vzteklý,“ vzpomínal. Chtěla ho masírovat a navrhla mu i sex. „Navrhla mi intimní styk, došlo k aktu bez násilí, ale trvalo to jen chviličku, protože mi z ní bylo špatně. Slezl jsem, řekl jí, že smrdí, ona se totiž vymočila do postele, poslal jsem ji do koupelny. Nebyla normální. Byl to hnus,“ hodnotil.

Pak seděl na posteli a slyšel téci vodu. „Chtěl sem odejít, ale ona si stoupla nahá mezi dveře. Chtěl jsem ji odstrčit, ale ona dělala protipohyby. Vzal jsem ji za krk a spadli jsme na zem. Rozhodl jsem se ji zpacifikovat, protože začala bojovat, kopat a řvát. Křičela jméno muže na baru, pomoc, pomoc, on mi ukradl párno,“ tvrdil s tím, že vyšilovala.

Za krk jí prý zvedl na postel, aby ji zklidnil. „Hodil jsem ji na postel a zaklekl na krk, nechtěl jsem jí ublížit. Absolutně nešlo odejít. Byl jsem v prdeli, seběhlo se to rychle, vzal jsem pásku, dva až tři kousky, a zalepil jí pusu, tkaničkou svázal ruce přes zápěstí. Pak jsem ji přenesl na gauč, kde byla opřená v polosedě a v klidu,“ pokračoval.

Pension Club Pamela v Dolním Dvořišti, kde došlo v pondělí 11. září 2023 k vraždě. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

Ona mu prý řekla, kde má drogy, které si vzal. Vzal i peněženku s hotovostí a iracionálně začal balit její věci a říkal, že už se nevrátí. Prý chtěl mít jen čas odejít. „Jen jsem jí chtěl ztížit pohyb, při odchodu jsem našel drát. Měl jsem vztek, tak jsem jí ho dal na nohy, ale byla při vědomí, dýchala nosem,“ opakoval.

Na dorazy na molitan z podprsenky a BDSM opasek uváděl, že to tam nedal. „Jsem si jistý, že jsem to tam nedal. Mám představu, že to byl úplně někdo jiný,“ podotkl obžalovaný. Soudce na to upozornil, že vše se bude dokazovat podle nalezených stop za pomocí genetických expertíz. Obžalovaný se ale odmítl podívat na fotky z místa činu, nechtěl vidět ani poškozenou ve stavu, v jakém ji našli kriminalisté. Také odmítl psychologické zkoumání kvůli svým předešlým zkušenostem s odborníky.

Po skutku prý odešel, za kostelem si aplikoval drogu a vyrazil směrem na obec Rybník. Chtěl prý zpátky do Budějovic. „Myslel jsem, že všechny spunktuje, vypraví se za mnou a půjdou po mně. Stačilo mi deset minut. V bordelu byli ještě nějací lidé, já je tam zamkl a když jsem odcházel, řekl jsem, že spí,“ opakoval.

Cestou ztratil nebo spotřeboval drogy, neví ani, jak dlouho unikal, cestou navštívil nějakou vesnici, kde se zadarmo občerstvil v hospodě, navštívil několik objektů, nějakého pána, kterému vyprávěl svůj příběh, a pak ho zadrželi policisté. „Pohyboval jsem se v kruhu po lesích, u potoka, měl jsem nůž z nějaké chaty a taštičku se stříkačkami a prázdnými pytlíčky od drog u sebe, zbyly mi jen dvě eura,“ upřesnil.

Soud pokračuje i v následujících dnech, budou vypovídat svědci, specialisté, dojde k přehrávání záznamů i čtení listinných důkazů.