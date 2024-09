Hlavní líčení s Františkem (38), Alexandrem (33) a Tomášem (27) pokračovalo v pondělí 9. září dokazováním. Znalci z oboru soudního lékařství Eva Tomášková a Zdeněk Šenkýř přiblížili, co zjistili během pitvy oběti zvlášť závažného zločinu vraždy. Vypovídali také další svědci. Obžalovaným hrozí 15 až 20 let ve vězení nebo výjimečný trest.

Primářka soudnělékařského oddělení Nemocnice České Budějovice Eva Tomášková před soudem konstatovala, že poškozený zemřel na dechovou nedostatečnost v důsledku intoxikace oxidem uhelnatým. „Mimo to měl sériové mnohačetné zlomeniny žeber, která mu čněla do dutiny břišní. Tato zranění vznikla působením tupého násilí, ideálním mechanismem vzniku je šlápnutí na hrudník a kopy včetně útoků kolenem,“ popisovala.

Oběť podle jejího vyjádření měla zlámaná žebra od první až podesáté zleva a od třetího až po osmé zprava. „Některá byla zlomená nadvakrát,“ uváděla detaily. Došlo tak k natržení plicního laloku a protržení pohrudnice, také krvácení z mezižeberních dutin a žil do dutiny břišní, kde zjistila cca 300 mililitrů krve.

Teoreticky mohl napadení přežít

Tato zranění vznikla za života, způsobit je mohly minimálně dva kopy nebo šlápnutí. „Jde o značně bolestivá zranění, opravdu výrazná, kdyby poškozený přežil, musel by brát léky tlumící bolest,“ vysvětlovala.

Její slova doplňoval starší kolega, soudní lékař Zdeněk Šenkýř. Ten zopakoval, že muž byl před požárem naživu, protože by se mu jinak do krve nedostal oxid uhelnatý (v koncentraci 26 %). „Byl určitě živý. Kdyby nedýchal, nebyla by hladina oxidu uhelnatého v krevním řečišti tak vysoká,“ upozorňoval znalec. Nemusel ale vnímat oheň, po bití totiž mohl být v bezvědomí. „Šlo o závažná poranění středně těžké charakteru, bezprostředně ohrožující život. Mohl se nacházet ve stavu poruchy vědomí, tzv. saturace mozku, ale kdyby byla včas přivolána lékařská pomoc a byl připojen na plicní ventilaci, pravděpodobnost přežití by se teoreticky zvýšila,“ vysvětloval Šenkýř.

K napadání muže mělo docházet nejméně 1,5 hodiny, ale on se údajně vůbec nebránil. V těle měl pouze 1,2 promile alkoholu, což nemělo významný analgetický účinek. „Bolest musel při vzniku zlomenin vnímat, nemusel být ale úplně při vědomí, protože měl nedostatečně zásobený mozek kyslíkem, nemohl pořádně zapojovat dýchací svalstvo. Obžalovaní mohli mít i několik minut na jeho záchranu. Nebyl mrtvý, měl zachovaný krevní oběh, který lze nahmatat na krkavici,“ doplňovala Tomášková.

Svědci z vězení i krumlovské komunity

Dalšího za stolicí svědků stanul spolubydlící z vazební věznice. Snědý cizinec měl nejdříve bydlet s Frantou a následně i Tomášem. Vyprávěl, jak se zavalitý osmatřicetiletý potetovaný spolubydlící chlubil, že spáchal vraždu. „Říkal, že někoho zmlátili a pak zapálili, měl tomu zavražděnému skákat na prsou a kopat ho. Toho mladýho, co mu dal jen dvě facky, prý poslali před založením požáru ven,“ vypravoval muž, který se přiznal, že sám neví, kolik má záznamů v trestním rejstříku. „No dost, aktuálně jsem tu za loupež,“ ušklíbl se.

Soudce pak četl dopis, který mu Tomáš napsal. „Domluvili se, že ho zapálí, aby se zbavili těla. Nebyl jsem přítomen, měl jsem strach o svůj život. František říkal, že udělá vše, abych byl také odsouzen, že v tom sám nebude. Vyhrožoval, že když něco řekneme, že nás zakope lopatou,“ znělo soudní síní.

Další výpovědi pocházely z policejních výslechů. Většinou šlo o bezdomovce, kteří popisovali život obžalovaných v Českém Krumlově. „Agresivní nebyl, pil hodně víno a pobýval v pilíři mostu přes Vltavu. Pracoval jen nárazově, dělal zednické práce, dokud mu ale nesebrali dítě. Na ulici byl asi pět let,“ uváděl jeden k Františkovi.

Tomáš prý na svobodě mlžil. „Nevěděl, co se stalo. Říkal, že myslel, že Martin (zavražděný, pozn. red.) usnul a že pilíř chytnul od svíčky. Vyprávěl, že byl na výslechu za usmrcení z nedbalosti. V pilíři ale údajně tehdy vůbec nebyl, že tu noc, co se to stalo, si dělali se Sašou a Frantou nějaký ohýnek v lese,“ popisoval vymyšlenou verzi příběhu.

Nechtěl se dělit

Oběť podle tohoto svědka prý doplatila na svou hamižnost. „Martin byl samotář, stranil se, pil ale rád od ostatních, i když měl svoje. Bral dávky hmotné nouze, stejně jako někteří další, něco málo přes čtyři tišíce. Byl ale trochu lakomý, nechtěl se dělit. Nedržel se pravidla ulice: Když máš, tak dáš, které platí v komunitě,“ podotýkal ve výpovědi další bezdomovec, s kterým se trojice znala z krumlovského Káčka.

Další termín jednání u krajského soudu je stanoven na závěr září.