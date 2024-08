K samotné vraždě mělo dojít v pilíři pivovarské lávky přes Vltavu v tzv. technické místnosti v lednu letošního roku. Podle obžaloby, kterou přednesl státní zástupce Petr Pokorný, šlo o usmrcení zvlášť trýznivým způsobem a pachatelům hrozí odnětí svobody 15 až 20 let nebo výjimečný trest. Navíc motivem byla zavrženíhodná pohnutka, v tomto případě šlo o peníze, alkohol a tabák, o které se s nimi nechtěla oběť podělit. S nárokem na odškodnění se připojila pojišťovna (530 tisíc korun) a také město Český Krumlov, které žádá finanční kompenzaci na opravy mostu a pilíře po požáru (924 tisíc korun).

Nechtěl se dělit, tak ho zbili

Podle žalobce k trestnému činu došlo 24. ledna letošního roku v přesně neurčenou dobu někdy mezi 17.40 a 24. hodinou v provizorním obydlí v technické místnosti pilíře mostu. „Po předchozích slovních útocích z důvodu, že se čtyřiapadesátiletý Martin nedělil o alkohol, peníze, dávky hmotné nouze a tabák, ho společně napadli. Přitom si byli vědomi toho, že společné násilí může způsobit jeho smrt,“ popisoval.

František ho měl opakovaně fackovat, napadat kolenem do obličeje i hrudníku. Alexandr se měl přidávat také pěstmi, kopy do hlavy směrem proti zdi, dupnutím na hrudník, až se sesunul k zemi. Způsobil mu tím krvácivé zranění, které mu polil vodkou a posypal solí. Nejmladší Tomáš mu měl také uštědřit několik ran dlaní, loktem a pěstí. „Slovní a fyzické ataky se po dobu asi 1,5 hodiny stupňovaly, obžalovaní se doplňovali, až upadl do bezvědomí,“ popsal žalobce.

Svým jednáním mu způsobili několik sériových zlomenin žeber s krevními výrony do okolí a další zranění, která však neměla za následek smrt. „Nechali ho ležet, a protože nejevil známky života, chtěli zakrýt důkazy požárem,“ popsal žalobce s tím, že nešťastník nakonec zemřel v důsledku dechové nedostatečnosti čili udušení.

Přiznal se a dál nevypovídal

Dopoledne vypovídali všichni obžalovaní. Podsaditý, potetovaný a do hladka ostříhaný František (38) souhlasil s kvalifikací skutku a jako jediný z trojice prohlásil svou vinu. „Nevím, co bych k tomu řekl, stalo se to, mrzí mě to. Musím čelit tomu, co přijde,“ uvedl. Soudci Milanu Kučerovi potvrdil, že chápe důsledky prohlášení viny s tím, že vše probral se svým obhájcem Václavem Růžičkou. „Prohlášení činím dobrovolně, bez nátlaku a jsem poučen o svých právech. To je vše, jinak se odkazuji na svá předchozí vyjádření a popis své role během vyšetřovacího pokusu na místě,“ doplnil.

Na čas si s výpovědí dával Alexandr (33), který už má v trestním rejstříku na dvanáct záznamů, a přitom se snažil před soudem sám sebe vykreslit jako neviňátko. Tmavovlasý muž s ostrými rysy pocházející z Moldávie vyprávěl svou verzi více než hodinu. Byl to prý běžný den, kdy si po návštěvě krumlovského „Káčka“ s kamarády vyrazil do pilíře dívat se na film, který bohužel nedokoukali. „Na streetwork přišel i Franta a další z party, všiml si, že Martin (zavražděný) dostal složenku. Na náměstí jsme si stáhli na wifi u hotelu film a vyrazili do pilíře,“ vyprávěl.

Zavražděný prý koukal s nimi, Franta pak začal s nátlakem. „Otázky na peníze, výčitky, naléhal na něj. Když mu Martin říkal, že nic nemá, tak se mu to nelíbilo,“ dodával s tím, že pak ho udeřil pěstmi. „Pak dorazil i Tomáš z práce. Chtěl si ubalit cigaretu, ale Martin tvrdil, že nic nemá, pak ale vytáhl tabák nebo nějaký vajgly, to ho naštvalo, udeřil ho loktem a dal mu myslím i nějakou pěst,“ tvrdil, že pak se situace komplikovala a opakovala.

František přitvrzoval, když mu Martin řekl, že mu nic nedá, vytáčelo ho to stále více. „Na mě se ušklíbl, to mě naštvalo. Vstal jsem a uhodil jsem ho také pěstmi do obličeje. Naznačil jsem i nějaký kop na ramenu a hlavu, údery ale nebyly silou, spíš takové popostrčení. Ne s cílem ublížit, můj cíl nebyl útok, ale upozornění,“ rozplakal se Alexandr a začal popotahovat.

Nakonec prý zraněného polil asi čtvrt lahví vodky, kterou měl po ruce, a rozsypal na něj nějakou sůl. „Moc jsem nepil, alkohol mi nedělal dobře, jen jsem si občas loknul,“ říkal vážně. František se prý choval jako blázen. „Po alkoholu z něj byl magor, nešlo ho zastavit,“ líčil. „Je mi špatně, je to hnusná věc, je mi líto, že jsem u toho byl. Byla to taková blbost, neočekával jsem takové následky. Chtěl jsem volat záchranku, ale měl jsem strach.“

Oběť prý nedýchala a neměla tep. Tak usoudili, že muž zemřel. „Měl zakrvácený obličej, byl celý špinavý. Zapálení vymyslel Franta, seběhlo se to rychle, chtěl zahladit stopy, šel jsem ven, protože se choval jako blázen,“ hodnotil.

Když pak odpovídal na dotazy soudce, často měnil různé detaily, kdo napadeného svlékal, prohledával a podobně. Požár měl založit dle jeho slov František, a to tak, že svázal několik dek a dotáhl jeden konec až k tělu. Všichni prý byli toho dne pod vlivem alkoholu, pili víno i vodku. Nakonec spolu prý odešli do nějaké chaty, kde přespali a druhý den zločin oznámili s vymyšlenou historkou, že neví, co se stalo.

Dorazil později s vlastním vínem

Sedmadvacetiletý obžalovaný Tomáš popsal krátce svou úlohu a přiznal se zároveň k silnému alkoholismu. „Spal jsem, kde to šlo, v pilíři i různě po lavičkách v Krumlově, občas u mámy, ale nemohl jsem tam být trvale, vypil jsem až šest litrů vína denně,“ uváděl mladík, který se živil prací na černo a žebráním.

Ten den po práci si prý koupil víno a vyrazil za kamarády po 18. hodině, na film koukat nechtěl, hrál si s mobilem nebo karty. „Už se hádali. Když jsem si sedl, viděl jsem, že Martin má podlitinu pod okem a červený obličej, nevěděl jsem, co se děje,“ naznačoval. Požádal prý poškozeného o tabák, ten mu řekl, že nic nemá, ale pak si začal balit. „To mě naštvalo, tak jsem mu dal otevřenou dlaní a jednu pěst, nic víc,“ drmolil.

„Popíjeli jsme všichni stejně, každý měl svoje víno a kolovala vodka. Hádali se o nějaké peníze. Franta křičel, zítra tady budou peníze, jo. Chceš to připomenout, jo, a pak Martina mlátil tři až pět minut údery do hlavy, sůl a vodka to zase byla Sašova práce. Po chvíli jsem si všiml, že nejeví známky života, Saša říkal, že je nejspíš mrtvý,“ komentoval hrůznou situaci.

Z místa pomalu odešel, byl v šoku a nevzal si boty. „Šel jsem tam vrátit jen část dluhu za telefon, pěšky přes město. Měl jsem tam spacák a oblečení, protože jsem tam občas přespával. Tohle jsem nečekal, nechtěl jsem u toho být, a tak jsem počkal na hlavní u benzinky,“ vysvětloval nejmladší z účastníků.

Odpoledne mělo přijít na řadu přehrávání policejní rekonstrukce z místa činu. Nejstarší z účastníků, František, požádal o možnost dalšího soudní líčení bez jeho přítomnosti, pouze v zastoupení advokáta, čemuž soud vyhověl. Jednání v této věci pokračuje ve čtvrtek výslechem znalců a svědků a v pátek čtením písemných důkazů a další slyšení svědků. Další termíny hlavního líčení jsou naplánované na září.