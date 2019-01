Třeboň -Festival, jenž v Třeboni nahradil AniFest, nabídne velkou estonskou retrospektivu, na kterou dorazí i Priit Pärn.

Krteček a jeho táta. Zdeňka Milera, autora Krtečka, připomenene v květnu třeboňský Anifilm. Miler na snímku z loňska, kdy vysadil v pražské Botanické zahradě svůj strom. | Foto: Deník/ Martin Divíšek

Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm 2012, který se bude konat od 3. do 8. května v Třeboni, nabídne velkou estonskou retrospektivu, tvorbu amerického kreslíře Billa Plymptona i vzpomínku na Zdeňka Milera. „Tvůrci a producenti mohou své filmy přihlásit do soutěžní sekce festivalu do 20. února,” řekla mluvčí festivalu Gabriela Zajícová.



Velká estonská retrospektiva přinese to nejlepší z animované tvorby pro děti i dospělé. Nebudou chybět zajímaví hosté z řad estonských filmových profesionálů, koncert a výstava. Program doplní jednodenní scenáristický workshop s legendou estonské animace Priitem Pärnem. Tento držitel nespočtu festivalových ocenění svými krátkými filmy proslavil estonskou animovanou tvorbu po celém světě. Pärnovy filmy jsou typické černým humorem a hravým surrealismem a jedinečným výtvarným stylem. Workshop bude zaměřen na způsob vytváření příběhu pro animovaný film.



Americký kreslíř a režisér celovečerních i krátkých filmů Bill Plympton za své autorské a často velmi provokativní filmy obdržel řadu cen a dvakrát byl nominovaný na Oscara. Exklusivně pro Anifilm vytvoří v rámci sekce Pohledy pásmo animovaných filmů, které byly pro jeho tvorbu osudové, které ho inspirovaly a ovlivnily.



Nejlepšími díly legendárního Krtečka a také výběrem ne příliš známé krátkometrážní tvorby Anifilm připomene režiséra a výtvarníka Zdeňka Milera, který zemřel na konci listopadu.



Oblíbené dílny animace



Ve spolupráci s Terryho ponožkami, největším prodejcem filmových plakátů v České republice, připravují organizátoři výstavu plakátů k celovečerním animovaným filmům. Vybrané filmy i plakáty ukážou studentům českých škol vyučujících grafiku a design a dají jim prostor pro nové vlastní zpracování. Všechny verze pak společně vystaví v Třeboni. Návštěvníci budou moci posoudit rozličné variace jejich provedení.



Ve dvou soutěžních sekcích, celovečerních a krátkých animovaných filmů, festival nabídne to nejlepší, co bylo vytvořeno pro děti a pro dospělé diváky po lednu 2010. Nebude chybět Česko-slovenská soutěž studentských animovaných filmů a v nesoutěžní sekci se pak chystá třeba projekce největších animovaných trháků a mezinárodní přehlídka připravovaných projektů animované tvorby. Na programu bude také animace v počítačových hrách a oblíbené dílny animace pro děti.



Třetí ročník Anifilmu, jenž v Třeboni nahradil AniFest, budou provázet výstavy, divadelní představení, koncerty i videomapping. Přehlídka bude mít také novou grafickou podobu. „Základem vizuálního stylu Anifilmu 2012 je příběh o magické síle vody z třeboňského rybníka Svět. Chystaný ročník mezinárodního festivalu animovaných filmů bude hýřit barvami a rozmanitými formami života na pozadí tajemné noční krajiny,” upřesnila Zajícová. Autorem letošní tváře festivalu je designér Martin Sršeň.



Loni Anifilm navštívilo zhruba 17 000 diváků, kteří zhlédli na 250 filmů.