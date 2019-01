Jižní Čechy -O víkendu mohou lidé vyrazit za malíři, sochaři, fotografy nebo kováři.

Jednou ze síní, které při jihočeských Dnech otevřených ateliérů zpřístupní své prostory, bude hřbitovní galerie Nashledanou ve Volyni na Strakonicku. Vymaloval ji mistr české deprese Josef Bolf (na snímku), takže pro toho, kdo rád spleen, ideální. | Foto: Deník/ Václav Pancer

Chrám i tvrz, kde své myšlenky malují na plátna či tesají do kamene, odhalí o víkendu řada jihočeských umělců. Při akci Dny otevřených ateliérů nechá do míst, kde obcují s múzami, nahlédnout 211 malířů, sochařů či fotografů, což je v tříleté historii slavnosti výtvarného umění rekord.



Své tvůrčí prostory zpřístupní v sobotu a neděli mnozí loňští účastníci: architekti 4ds, sochař Milan Doubrava, grafik Petr Palma a další. „Máme ale desítky nových jmen a atraktivních míst. Například se zúčastní malíř Jindřich Krátký, členové Volného sdružení výtvarníků KVOČ20 či sklář Václav Vlasák,“ uvedl Josef Korda, koordinátor projektu Kulturní most, který akci pořádá.



Mezi umělci je o Otevřené ateliéry stále větší zájem. Zatímco předloni se jich zapojilo jen 35 a k tomu deset galerií, loni už to bylo 148 tvůrců. Jedním z těch, kteří otevřeli už před rokem, byl malíř a umělecký knihař Ladislav Hodný z Týna nad Vltavou.



Hodný uvaří i kafe



„Loni jsem tam měl dva návštěvníky, ale je to příjemné, chlubím se rád,“ vtipkoval Hodný. „Mám tam rozmalovaných spoustu obrazů, můj syn rozdělané knížky. Návštěvníkům udělám kafe, k tomu něco nabídnu a dole je hospoda,“ popsal s úsměvem.



Kromě větší účasti je letošní hlavní novinkou stan na budějovickém náměstí, který zaplní výtvarné dílny, ulice oživí módní přehlídka.



Možností, kam se vypravit, je opravdu řada a stejně tak pestrý je žánrový rozptyl. Účastní se prestižní galerie jako budějovický Dům umění, Alšova jihočeská galerie, krumlovské Egon Schiele Art Centrum nebo táborské Muzeum fotografie Šechtl a Voseček. Na mnoha místech připraví komentované prohlídky, třeba v hradeckém Národním muzeu fotografie představí v neděli své snímky ze Sahary Michal Tůma.



Ateliéry ukáží i cenění umělci jako malíři Roman Brichcín, Teodor Buzu, krajkářka Ludmila Dominová či herci Divadla Continuo, jimž novou podobu Švestkového dvora navrhl architekt Martin Rajniš. K těm, kteří se akce účastní již potřetí, patří hrnčířka Romana Hulíková. Ta pořádá dílny každou sobotu celý podzim, takže tento víkend jen zvětší nabídku.



„Lidé si můžou zkusit točit na kruhu, seznámit se s naší výrobou, malovat na keramiku – máme víc jak sto druhů polotovarů – , na sklo i hedvábí. Teď na podzim se budou vyřezávat dýně. Loni byly reakce výborné,“ řekla Hulíková.



Za Bolfem na hřbitov



Otevře se i řada míst, o nichž možná leckdo ještě ani neslyšel. Ať už je to hřbitovní galerie Nashledanou ve Volyni, kterou vymaloval Josef Bolf, kovárna a loutkové muzeum v Záluží u Soběslavi nebo ateliér Čárymáry v Probulově na Písecku, kde na textil maluje Markéta Novotná. Na zájemce budou čekat i umělecký kovář Přemysl Návara z Třeboně, ve strmilovské umělecké tkalcovně Zdeňka Kubáka nebo dílnách Loutkohry Jihočeského divadla.



„Pro umělce se nabízí příležitost navázat nové kontakty a seznámit veřejnost se svou tvorbou jinak, než na klasické výstavě,“ dodal Korda s tím, že seznam přihlášených je na webu http://dnyotevrenychatelieru.kulturni-most.cz/.