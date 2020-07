Hromadně se tak přesunuli před pódium. První zvuk v podobě přeletu vrtulníku následně vystřídala imitace hromů a úderů blesků. A přesně v ten moment se ukázal na pódiu zcela autentický Michael Kluch à la Freddie Mercury s kapelou.

Za precizní zpodobnění Mercuryho nese velkou zásluhu typický knír, který k němu zcela neodmyslitelně patřil. Stejně tak pro něj byla typická extravagantní móda. Na to samozřejmě nezapomněl samotný zpěvák kapely Queenie, a tak, oděn do koženého křiváku a kalhot úzkého střihu, stojíc na pódiu zvolal: „Ahoj, Krumlove!“ Diváci jásali a za mohutného potlesku zazněla první píseň Fat Bottomed Girls. Mikrofón s tyčkou byl jen třešničkou na dortu.

Hned po ní se Kluch svěřil, že má Český Krumlov moc rád a velmi rád ho navštěvuje. „Jsem ale potěšen, že zde mohu být poprvé pracovně,“ přiznal a zazněla druhá píseň One Vision.

Rockové energické smrště se střídaly s romantickými songy. Nebylo tak výjimečné spatřit zamilované dvojice, které si užívaly atmosféru jedinečného okamžiku.

Nadšení z koncertu neskrývali ani manželé Štádlerovi, kteří na akci přijeli z Českých Budějovic se svým téměř čtyřletým synem Matyášem. „Moc se nám tu líbí, je zde moc krásné prostředí a to zázemí pro děti je skvělé. Jsme moc rádi, že nám vyšlo i počasí,“ dodávají.

Počasí si pochvaloval i samotný frontman kapely Kluch: „Ačkoli je to náš pátý koncert po čtyřech měsících, je to vůbec první koncert, kdy nám neprší.“

Během večera zazněly světoznámé hity jako Don't Stop Me Now, Bohemian Rhapsody, či Show Must Go On. Přídavkem zněla také píseň Radio Gaga, která byla doprovázena bouřlivým potleskem.

Kdyby návštěvníci v průběhu večera neslyšeli mluvit Klucha česky, bylo by velmi těžké uvěřit, že před nimi nestojí samotný Mercury. Perfektně promyšlené detaily zakomponované do celého vystoupení vytvářely zcela autentický dojem o pravosti kapely. Úspěch kapely v České republice potvrzuje i fakt, že se jedná o zcela první české hudební těleso, které beznadějně vyprodalo O2 Arénu v Praze.

V Pivovarské zahradě Queenie nahradí 30. 07. akrobatická skupina Losers Cirque Company.

Lada Sojková