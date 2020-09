Letní program Jihočeského divadla (JD) zakončí ještě 19. září opera Prodaná nevěsta pod širým nebem, a to v režii nového šéfa opery Tomáše Ondřeje Pilaře. Uvidíte ji ve 14 h v Chřešťovicích na návsi u kostela sv. Jana.

Tomáš Ondřej Pilař (vlevo) vystřídal na křesle šéfa opery Tomáše Studeného (vpravo). | Foto: Deník/ Kamila Dufková

Tomáš Ondřej Pilař se stal novým šéfem opery JD. Vystřídal Tomáše Studeného, který zde bude působit jako dramaturg opery. Nový šéf nyní povede sezonu, kterou naplánoval jeho předchůdce. „Letos to bude velice divácky otevřené a vstřícné široké obci,“ slibuje ředitel opery. Klasické historické kostýmy uvidíte v titulu Polská krev. Klíčovým repertoárem divadel je opera Evžen Oněgin. Opera JD zvolila záměrně ruský název Jevgenij Oněgin. „Budeme se totiž blížit tomu tradičnímu originálu,“ vysvětluje Tomáš Onřej Pilař. Další novinkou bude Cosí fan tutte jako pocta Mozartovi. „Bude to energická, barvami hýřící inscenace, která by mohla nalákat i ty, kteří do divadla zavítají poprvé,“ doufá šéf opery. O rok se přesunul kvůli pandemii Wintonův vlak.