Zahájí ho v 16.30 h vítěz talentové soutěže Štěpán Soukup. Kromě něj ještě v pátek uslyšíte kapely Sto zvířat, Trautenberk, Mydy Rabycad, Rybičky 48, Arakain s Lucií Bílou nebo zpěvačku Annu K. Soutěžit budou karnevalové masky.

V sobotu vás čeká „stálice“ festivalu kapela No Name, po šesti letech vystoupí kapela Kryštof, která si připravila novou show. Zazpívá vám také Kamil Střihavka se skupinou The Leaders!, kapely Jelen, Mirai, Wohnout, Dymytry nebo Harlej.

Už jen den předem můžete vstupenku na pátek zakoupit za 540 Kč, na sobotu za 600 Kč či permanentku na oba dny za 990 Kč. Na místě zaplatíte 590 Kč za pátek, 650 Kč za sobotní koncerty, permanentka stojí 1100 Kč.