ČESKÝ KRUMLOV - Jedním z největších republikových příznivců a obdivovatelů kreslených vtipů z dílny Pavla Kantorka je českokrumlovský Ladislav Janota.

Českokrumlovský sběratel Ladislav Janota. | Foto: DENÍK/Václav Votruba

Sběratel Ladislav Janotasi poprvévšiml práce Pavla Kantorka už předčtyřiceti lety. Tenkrát ho jeho kresby velice zaujaly. "Doslova jsem se do nich zamiloval. Začal jsem si je lepit kolem roku 1968 do sešitu. Ten už dnes po těch letech vypadá jako pěkný salát, ale moc si ho vážím," říká.

Nejvíc ho na Kantorkovizaujal jeho úžasný humor. "Ten už dnes mládež nezná, a možná ani pamětníci si na něj nevzpomenou. Je to vtip, který nikoho neuráží. Je nenásilný. On dokáže krásně ztvárnit psy nebo kočky. To je něco úžasného. Má perfektní rukopis. Za ty roky vystřídal tři styly. Dá se krásně vypozorovat, jak se postupně vypracoval," netají se svým obdivem.

