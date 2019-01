Český Krumlov - Českokrumlovská Základní umělecká škola pořádá od zítřka dvoudenní hudební přehlídku Svátek jihočeského klavírního mládí.

Jedná se o krajské kolo 40. ročníku Národní soutěže ZUŠ ve hře na klavír.

Jak uvedla ředitelka ZUŠ Český Krumlov Alena Švepešová, účast bude hojná: „Do Jezuitského sálu Hotelu Růže zavítá v deseti kategoriích 61 vítězů okresních kol ve věku od sedmi do 17 let a 40 pedagogů. Hrát se bude od 9 do 17 hodin. Zázemí poskytnou prostory naší školy.“