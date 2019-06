Stoletá dáma je název závěrečné výstavy výtvarného oboru Základní umělecké školy Č. Krumlov, jejíž vernisáž se koná dnes od 16 hodin ve zlatokorunském klášteře. Výstava je věnovaná stoletému výročí republiky. Je žádoucí, aby všichni přišli oděni v národních barvách, nebo alespoň v černé.

Malování v parku pořádá Městská knihovna od 12.30 hodin v Horní Plané. Děti, přijďte si namalovat obrázek křídou! Každé dítě dostane malou odměnu. Akce se koná za příznivého počasí.

Masná žije! A to v Kaplici. Po roce přijďte na pohodovou sousedskou slavnost v Masné ulici! Zažijete ochutnávky, tvoření, divadla, koncerty, trhy a skvělou atmosféru od 10 do 22 hodin. Pořádá kavárna Kap Café.

Nový zvon bude dnes v 17 hodin přivezen na Křížovou horu. Bude vystaven v areálu kaple do 14.9. Po jeho přivezení se koná přednáška, na níž povypráví zvonař Michal Votruba a redaktor Jan Kopřiva o zvonech a zvonařích. Bude i hudební doprovod.

Filmové léto 2019 odstartuje dnes v letním kině v Černé v Pošumaví českým snímkem Teroristka. Poslední červnový den spatříte animák LEGO® příběh 2, na který mají děti do 18 let vstup zdarma. V červnu se kino otevírá ve 21 hodin a promítaní začíná ve 21.30 hodin.

Festival Letňák v kině se koná od pátku do soboty v Č. Krumlově. Čtvrtý ročník multižánrového festivalu bude zaměřený na „street art“. Návštěvníci si užijí skvělé kapely, výstavy, graffiti, parkour, sekáč, jídlo, pití a úžasné lidi. V pátek začne od 16 hodin, v sobotu od 13 hodin – Divadlo bez hranic, Dark Blue Elephant, Whiny Bitches, Šun Arde a další.

Hospodský kvíz, aneb Pubkvíz v Horní Plané. A je tu druhé kolo! Seberte odvahu, vezměte své minulé družstvo nebo sestavte družstvo nové a přijďte si zasoutěžit ve vědomostní hře. Můžete přijít i jako jednotlivec a k někomu se přidat. Vítěz získá hodnotné ceny. Vstupné 50 Kč, začátek akce v 19:00.

Krumlovskou tančírnu pod širým nebem si můžete užít v pátek v doprovodu kapely Hrajeto. Pořádají Jiří a Zuzana Máčovi. V Pivovarských zahradách od 18 hodin, vstupné 100 Kč v předprodeji, na místě 150 Kč.

Po stopách kněze z Prahy do Orvieta je název pěšího pochodu, který v pátek dorazí do českokrumlovského okresu. A to od Slavče do Besednice. A pokračuje až do 16.6 přes region dál k rakouské hranici. Čili 15.6. Kaplice, Omlenice, Bujanov, Rožmitál na Šumavě, Rožmberk nad Vltavou. A 16.6. přes Vyšší Brod do Rakouska. Putuje se na počest svátku Corpus Domini a cesty Petra z Prahy do Říma v roce 1563, s níž je spojeno vyhlášení svátku. Účastníci jdou v 15 etapách 450 kilometrů s poselstvím evropské vzájemnosti. A po cestě se přidávají další a další poutníci.