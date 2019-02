Český Krumlov - Nová thrash metalová kapela Cratos se zrodila před pár měsíci napůl v Českém Krumlově a v Českých Budějovicích. Kluci hrají rychlou a technicky složitou muziku.

Cratos. | Foto: Archiv kapely

„Chceme hrát něco, co tady skoro nikdo nehraje,“ říká českokrumlovská část kapely – kytarista Walter Kölbl a baskytarista Ondřej Hála.

Co znamená název Cratos?

Hála: Je to postava z počítačové hry Gods Of War.

Drhnete thrash metal. Proč zrovna tento styl?

Hála: Tato rychlá muzika má neskutečný tah. Je to rubanice od začátku do konce. Když se do toho přidají melodické mezihry a složitější rytmy, je to prostě bomba, které se nedá odolat. Jak to jednou začneš hrát, už nemůžeš přestat.

Kölbl: Thrash metal moc začínajících kapel nehraje. Nechtěli jsme hrát to, co každý druhý muzikant. Hlavně nás to dost baví, protože je to na hraní těžký styl, který nás posunuje dál.

Hála: Je to náročná hudba, žádný pop.

Ze začátku jste hráli čistě převzaté skladby…

Hála: Jo, začali jsme na coverech. Ještě je hrajeme. Lidi i nás to baví. Rozjeli jsme ale také vlastní tvorbu. Máme zatím hotové tři skladby. V zimě nejspíš navštívíme studio a vydáme plnohodnotné CD.

To stihnete dát dohromady potřebný materiál?

Hála: Kluci jsou šikovní, nebál bych se toho, že to nestihneme. Nápady jsou, jen je dát dohromady.

Tradiční thrash metal slaví v poslední době návrat. Cítite zvýšený zájem o tuto muziku?

Hála: Plno kapel nasazuje do písniček thrashové prvky, ale thrash metalem bych to už nenazýval. Lidi na koncerty chodí, líbí se jim to.

Kölbl: Doufáme, že je o to zájem, že se thrash zase vrátí na scénu. Snažíme se ho ještě okořenit melodickými refrény, aby se to mezi posluchači fakt chytilo.